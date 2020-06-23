Корона Кельце
0:1
Конец матча
Стадион: Suzuki Arena
Ракув
0:1
5' ГолМалиновски Петр
25' Желтая карточкаШумски Якуб
31' Желтая карточкаПёнтковски Камиль
37' Желтая карточкаШварц Петр
47' Желтая карточкаКосцельны Камиль
54' Желтая карточкаТудор Фран
68' Желтая карточкаКильб Яцек
73' Желтая карточкаСапала Игор
87' Желтая карточкаГардавски Михаэль
88
Козёл
Марек
19
Лиой
Андрес
10
Кильб
Яцек
29
Шумски
Якуб
23
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
- Основной состав
-
88 Козёл МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лиой АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Jakub Gorski
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
19 Батор ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
5'
0:1
25'
37'
47'
54'
68'
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форселль Петтери
|1
|0.14
|2.
|Шимусик Гжегож
|1
|0.14
|3.
|Гнятич Огнен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малиновски Петр
|1
|0.14
|2.
|Косцельны Камиль
|1
|0.14
|3.
|Тиянич Давид
|1
|0.14
|4.
|Сапала Игор
|1
|0.14
|5.
|Тудор Фран
|0
|0
|6.
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цебуля Марчин
|0
|1
|2.
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|3.
|Кильб Яцек
|1
|0
|4.
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|5.
|Гнятич Огнен
|1
|0
|6.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|7.
|Радин Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шварц Петр
|1
|0
|2.
|Шумски Якуб
|1
|0
|3.
|Кун Патрик
|1
|0
|4.
|Ожебала Пшемислав
|1
|0
|5.
|Тудор Фран
|1
|0
|6.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|7.
|Сапала Игор
|1
|0
|8.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Ракув
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:3 Лех Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст
Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Висла Краков
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Висла Плоцк
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Корона Кельце
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|8.
|ЛКС Лодзь
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Аутентификация