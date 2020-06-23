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Корона Кельце
0:1
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
0:1
5' Гол
Малиновски Петр
25' Желтая карточка
Шумски Якуб
31' Желтая карточка
Пёнтковски Камиль
37' Желтая карточка
Шварц Петр
47' Желтая карточка
Косцельны Камиль
54' Желтая карточка
Тудор Фран
68' Желтая карточка
Кильб Яцек
73' Желтая карточка
Сапала Игор
87' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
90'+5
88
Козёл
Марек
25
Шимусик
Гжегож
5
Ковачевич
Аднан
4
Цимопулос
Темистоклис
11
Гардавски
Михаэль
6
Гнятич
Огнен
8
Радин
Милан
19
Лиой
Андрес
70
Форселль
Петтери
10
Кильб
Яцек
72
Пападопулос
Михал
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
14
Косцельны
Камиль
23
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
7
Тудор
Фран
43
Тиянич
Давид
13
Малиновски
Петр
9
Мусёлик
Себастьян
Корона Кельце
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

Ход матча

5'
0:1
Малиновски Петр
(Тудор Фран)
25'
 
Шумски Якуб
31'
 
Пёнтковски Камиль
37'
 
Шварц Петр
47'
 
Косцельны Камиль
51'
Лисовски Давид
Лиой Андрес
 
54'
 
Тудор Фран
58'
 
Бартл Даниэл
Тудор Фран
68'
Кильб Яцек
 
69'
Jakub Gorski
Кильб Яцек
 
73'
 
Сапала Игор
77'
 
Ожебала Пшемислав
Тиянич Давид
80'
 
Батор Якуб
Малиновски Петр
83'
Длугош Виктор
Шимусик Гжегож
 
87'
Гардавски Михаэль
 

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форселль Петтери 1 0.14
2. Шимусик Гжегож 1 0.14
3. Гнятич Огнен 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малиновски Петр 1 0.14
2. Косцельны Камиль 1 0.14
3. Тиянич Давид 1 0.14
4. Сапала Игор 1 0.14
5. Тудор Фран 0 0
6. Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Корона Кельце
# Игрок      
1. Цебуля Марчин 0 1
2. Гардавски Михаэль 1 0
3. Кильб Яцек 1 0
4. Цимопулос Темистоклис 1 0
5. Гнятич Огнен 1 0
6. Зубровски Якуб 1 0
7. Радин Милан 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Шварц Петр 1 0
2. Шумски Якуб 1 0
3. Кун Патрик 1 0
4. Ожебала Пшемислав 1 0
5. Тудор Фран 1 0
6. Косцельны Камиль 1 0
7. Сапала Игор 1 0
8. Пёнтковски Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Корона Кельце 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Ракув 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:3 Лех Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст
Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Корона Кельце 3:0 Ракув Экстракласса Ракув 0:1 Корона Кельце Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Арка Гдыня 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Висла Краков 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Висла Плоцк 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Корона Кельце 2 0 0 2 2 - 4 0
8. ЛКС Лодзь 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Шварц Петр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Пёнтковски Камиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Шумски Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Малиновски Петр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzuki Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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