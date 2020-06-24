Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Пяст
4' Желтая карточкаНалепа Михал
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
17
Гомеш
Жозе
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
-
35 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
4'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сайеф Кеннет
|1
|0.14
|2.
|Конрадо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|2
|0
|2.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|3.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корун Урош
|1
|0
|2.
|Хэйтли Том
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь
Пяст Последние 20 матчей: + = -Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст
Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|6.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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