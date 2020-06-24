Лехия Гданьск
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Energa Gdansk Зрители: 3967
Пяст
4' Желтая карточкаНалепа Михал
1:0
74' ПенальтиПайшау Флавиу
81' Желтая карточкаМладенович Филип
85' Желтая карточкаАлвеш Тьягу
90' Желтая карточкаМалоча Марио
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
17
Гомеш
Жозе
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
-
35 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
4'
61'
74'
1:0
81'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сайеф Кеннет
|1
|0.14
|2.
|Пайшау Флавиу
|1 (1)
|0.14
|3.
|Конрадо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|2
|0
|2.
|Малоча Марио
|1
|0
|3.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|4.
|Младенович Филип
|1
|0
|5.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корун Урош
|1
|0
|2.
|Хэйтли Том
|1
|0
|3.
|Алвеш Тьягу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь
Пяст Последние 20 матчей: + = -Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст
Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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