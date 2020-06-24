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Лехия Гданьск
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3967
Пяст
0'
4' Желтая карточка
Налепа Михал
1:0
74' Пенальти
Пайшау Флавиу
81' Желтая карточка
Младенович Филип
85' Желтая карточка
Алвеш Тьягу
90' Желтая карточка
Малоча Марио
90'+6
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Младенович
Филип
2
Кристерс
Тоберс
17
Гомеш
Жозе
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
11
Мигалик
Ярослав
28
Пайшау
Флавиу
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
3
Йодловец
Томаш
6
Хэйтли
Том
10
Вида
Кристофер
11
Феликс
Хорхе
19
Милевски
Себастиан
9
Пажишек
Пётр
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Пяст
3-4-3

Ход матча

4'
Налепа Михал
 
58'
 
Тушински Патрик
Вида Кристофер
61'
Конрадо
Гомеш Жозе
 
64'
 
Алвеш Тьягу
Пажишек Пётр
69'
Сайеф Кеннет
Мигалик Ярослав
 
74'
Пайшау Флавиу
1:0
80'
 
Стечик Доминик
Милевски Себастиан
81'
Младенович Филип
 
85'
 
Алвеш Тьягу
87'
Маковский Томаш
Гаёс Мацей
 
90'
Малоча Марио
 

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сайеф Кеннет 1 0.14
2. Пайшау Флавиу 1 (1) 0.14
3. Конрадо 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 2 0
2. Малоча Марио 1 0
3. Зволински Лукаш 1 0
4. Младенович Филип 1 0
5. Сайеф Кеннет 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Корун Урош 1 0
2. Хэйтли Том 1 0
3. Алвеш Тьягу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Пяст 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст
Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лехия Гданьск 2:1 Пяст Кубок Лехия Гданьск 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Суперкубок
Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Легия 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ягеллония 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Погонь Щецин 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Шлёнск 1 0 0 1 0 - 2 0
8. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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