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Легия
1:1
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
45' Желтая карточка
Вшолек Павел
54' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
55' Вторая желтая карточка
Рыманяк Бартош
0:1
59' Пенальти
Феликс Хорхе
73' Желтая карточка
Гвилия Валериане
83' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
1:1
85' Гол
Росолек Мацей
90'+5
1
Маецки
Радослав
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
5
Левчук
Игор
14
Карбовник
Михал
7
Антолич
Домагой
24
Мартинш
Андре
22
Вшолек
Павел
8
Гвилия
Валериане
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
18
Соколовски
Патрик
6
Хэйтли
Том
20
Кончковски
Мартин
11
Феликс
Хорхе
19
Милевски
Себастиан
9
Пажишек
Пётр
Легия
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

Ход матча

45'
Вшолек Павел
 
54'
 
Рыманяк Бартош
55'
 
Рыманяк Бартош
58'
 
Тушински Патрик
Пажишек Пётр
59'
0:1
Феликс Хорхе
63'
Холевяк Матеуш
Левчук Игор
 
73'
Росолек Мацей
Мартинш Андре
 
73'
Гвилия Валериане
 
76'
Роша Луис
Вшолек Павел
 
83'
Ветеска Матеуш
 
85'
Росолек Мацей
(Карбовник Михал)
1:1
86'
 
Гук Томаш
Соколовски Патрик

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвилия Валериане 2 0.29
2. Росолек Мацей 1 0.14
3. Пекхарт Томаш 0 0
4. Карбовник Михал 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Феликс Хорхе 1 (1) 0.14

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Вшолек Павел 2 0
2. Столярски Павел 2 0
3. Aleksandar Vukovic 1 0
4. Вешович Марко 1 0
5. Ветеска Матеуш 1 0
6. Гвилия Валериане 1 0
7. Слиш Бартош 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Рыманяк Бартош 1 1
2. Корун Урош 1 0
3. Хэйтли Том 1 0
4. Алвеш Тьягу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Пяст 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня
Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже
Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Легия: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Легия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Легия Экстракласса Легия 0:1 Пяст Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса
Пяст 1:1 Легия Кубок Пяст 1:3 Легия Экстракласса Пяст 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Легия Кубок Польши
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Легия 3 1 2 0 3 - 1 5
3. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ягеллония 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Шлёнск 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Погонь Щецин 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Пяст 3 0 1 2 1 - 4 1
8. Краковия 2 0 0 2 3 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Вшолек Павел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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