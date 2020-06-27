Легия
1:1
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Пяст
45' Желтая карточкаВшолек Павел
54' Желтая карточкаРыманяк Бартош
55' Вторая желтая карточкаРыманяк Бартош
0:1
59' ПенальтиФеликс Хорхе
73' Желтая карточкаГвилия Валериане
83' Желтая карточкаВетеска Матеуш
1:1
85' ГолРосолек Мацей
22
Вшолек
Павел
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Музык ВойцехВратарь
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Пырдол ПётрПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
45'
54'
55'
59'
0:1
73'
83'
85'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвилия Валериане
|2
|0.29
|2.
|Росолек Мацей
|1
|0.14
|3.
|Пекхарт Томаш
|0
|0
|4.
|Карбовник Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Феликс Хорхе
|1 (1)
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вшолек Павел
|2
|0
|2.
|Столярски Павел
|2
|0
|3.
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|4.
|Вешович Марко
|1
|0
|5.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|6.
|Гвилия Валериане
|1
|0
|7.
|Слиш Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыманяк Бартош
|1
|1
|2.
|Корун Урош
|1
|0
|3.
|Хэйтли Том
|1
|0
|4.
|Алвеш Тьягу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Пяст
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня
Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже
Пяст Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже
Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Легия: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Пяст 1:1 Легия Кубок Пяст 1:3 Легия Экстракласса Пяст 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Легия Кубок Польши
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Легия
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|8.
|Краковия
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0