Ягеллония
1:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока Зрители: 2866
Лехия Гданьск
2' Желтая карточкаРоманчук Тарас
1:0
45' ГолПульич Яков
1:1
47' ГолЗволински Лукаш
1:2
74' ГолЗволински Лукаш
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
17
Гомеш
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Гомеш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Сайеф КеннетПолузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
45'
1:0
47'
1:1
69'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рунье Иван
|1
|0.14
|2.
|Пульич Яков
|1
|0.14
|3.
|Бида Бартош
|1
|0.14
|4.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|5.
|Имас Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|2
|0.29
|2.
|Сайеф Кеннет
|1
|0.14
|3.
|Пайшау Флавиу
|1 (1)
|0.14
|4.
|Конрадо
|0
|0
|5.
|Гомеш Жозе
|0
|0
|6.
|Маковский Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пульич Яков
|2
|0
|2.
|Цэру Богдан
|2
|0
|3.
|Макушевски Мацей
|1
|0
|4.
|Романчук Тарас
|1
|0
|5.
|Бида Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|2
|0
|2.
|Малоча Марио
|1
|0
|3.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|4.
|Младенович Филип
|1
|0
|5.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Лехия Гданьск
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония
Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия
Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лехия Гданьск: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Лех
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Легия
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Шлёнск
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|6.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|8.
|Краковия
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0