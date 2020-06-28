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Ягеллония
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2866
Лехия Гданьск
0'
2' Желтая карточка
Романчук Тарас
1:0
45' Гол
Пульич Яков
1:1
47' Гол
Зволински Лукаш
1:2
74' Гол
Зволински Лукаш
90'+8
96
Венгляж
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
15
Арсенич
Зоран
7
Вуйцицки
Якуб
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
16
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
2
Кристерс
Тоберс
4
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
11
Мигалик
Ярослав
28
Пайшау
Флавиу
17
Гомеш
Жозе
Ягеллония
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

2'
Романчук Тарас
 
45'
Пульич Яков
(Имас Хесус)
1:0
46'
 
Сайеф Кеннет
Мигалик Ярослав
46'
 
Зволински Лукаш
Гаёс Мацей
47'
1:1
Зволински Лукаш
(Гомеш Жозе)
69'
 
Конрадо
Гомеш Жозе
72'
Борысюк Ариэль
Имас Хесус
 
74'
1:2
Зволински Лукаш
(Маковский Томаш)
75'
Вдовик Бартломей
Мыстковски Пшемыслав
 
83'
Пржикрыл Томаш
Кадлец Андрей
 

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рунье Иван 1 0.14
2. Пульич Яков 1 0.14
3. Бида Бартош 1 0.14
4. Вуйцицки Якуб 0 0
5. Имас Хесус 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 2 0.29
2. Сайеф Кеннет 1 0.14
3. Пайшау Флавиу 1 (1) 0.14
4. Конрадо 0 0
5. Гомеш Жозе 0 0
6. Маковский Томаш 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Пульич Яков 2 0
2. Цэру Богдан 2 0
3. Макушевски Мацей 1 0
4. Романчук Тарас 1 0
5. Бида Бартош 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 2 0
2. Малоча Марио 1 0
3. Зволински Лукаш 1 0
4. Младенович Филип 1 0
5. Сайеф Кеннет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Лехия Гданьск 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония
Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия
Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лехия Гданьск: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Кубок
Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Лех 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Легия 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Ягеллония 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Шлёнск 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
6. Погонь Щецин 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Пяст 3 0 1 2 1 - 4 1
8. Краковия 2 0 0 2 3 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Пульич Яков бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    2'
    Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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