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Висла Плоцк
2:0
Конец матча

Стадион:
ЛКС Лодзь
0'
1:0
19' Гол
Шеридан Силлиан
26' Желтая карточка
Амбросевич Мацей
34' Желтая карточка
Собоциньский Ян
2:0
38' Гол
Томасик Пётр
80' Желтая карточка
Марцьяник Михал
88' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
90' Желтая карточка
Вольски Мацей
90'+4
1
Каминьски
Кжиштоф
20
Стефанчик
Цезарий
3
Марцьяник
Михал
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
28
Амбросевич
Мацей
7
Томасик
Пётр
17
Адамчик
Хуберт
8
Фурман
Доминик
9
Швох
Матеуш
26
Шеридан
Силлиан
12
Арндт
Давид
21
Гжесик
Ян
17
Грасия
Карлос
5
Домбровски
Мацей
2
Собоциньский
Ян
6
Вольски
Мацей
19
Тромбка
Михал
26
Сайдак
Пшемыслав
14
Гимарайнш
Рикарду
16
Ратайчик
Адам
99
Вробель
Якуб
Висла Плоцк
4-1-4-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

Ход матча

19'
Шеридан Силлиан
(Марцьяник Михал)
1:0
26'
Амбросевич Мацей
 
34'
 
Собоциньский Ян
38'
Томасик Пётр
(Адамчик Хуберт)
2:0
59'
 
Пируло
Сайдак Пшемыслав
61'
Ангельски Кароль
Шеридан Силлиан
 
67'
Меребашвили Георгий
Адамчик Хуберт
 
70'
 
Секульски Лукаш
Собоциньский Ян
80'
Марцьяник Михал
 
88'
 
Гимарайнш Рикарду
90'
 
Вольски Мацей
90'
 
Домингес Антонио
Вробель Якуб
90'
Коцыля Давид
Томасик Пётр
 

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шеридан Силлиан 1 0.14
2. Томасик Пётр 1 0.14
3. Марцьяник Михал 0 0
4. Адамчик Хуберт 0 0
ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Собоциньский Ян 1 0.14
2. Тромбка Михал 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Марцьяник Михал 2 0
2. Швох Матеуш 1 0
3. Гарсия Анхель 1 0
4. Амбросевич Мацей 1 0
ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Домбровски Мацей 1 1
2. Вробель Якуб 1 1
3. Срнич Драголюб 2 0
4. Гимарайнш Рикарду 2 0
5. Корраль Самуэль 1 0
6. Собоциньский Ян 1 0
7. Вольски Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 ЛКС Лодзь 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -
ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония
Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Экстракласса Висла Плоцк 1:2 ЛКС Лодзь First League ЛКС Лодзь 1:0 Висла Плоцк First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Заглембе Любин 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Висла Плоцк 3 1 1 1 2 - 1 4
5. Арка Гдыня 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Висла Краков 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Корона Кельце 3 0 0 3 3 - 6 0
8. ЛКС Лодзь 3 0 0 3 1 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Томасик Пётр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Собоциньский Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Амбросевич Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Шеридан Силлиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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