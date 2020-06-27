Висла Плоцк
2:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
ЛКС Лодзь
1:0
19' ГолШеридан Силлиан
26' Желтая карточкаАмбросевич Мацей
34' Желтая карточкаСобоциньский Ян
2:0
38' ГолТомасик Пётр
80' Желтая карточкаМарцьяник Михал
88' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
90' Желтая карточкаВольски Мацей
18
Урига
Алан
12
Арндт
Давид
21
Гжесик
Ян
99
Вробель
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Коцыля ДавидПолузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
-
12 Арндт ДавидВратарь
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вробель ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
Ход матча
19'
26'
34'
38'
2:0
80'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шеридан Силлиан
|1
|0.14
|2.
|Томасик Пётр
|1
|0.14
|3.
|Марцьяник Михал
|0
|0
|4.
|Адамчик Хуберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Собоциньский Ян
|1
|0.14
|2.
|Тромбка Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марцьяник Михал
|2
|0
|2.
|Швох Матеуш
|1
|0
|3.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|4.
|Амбросевич Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Домбровски Мацей
|1
|1
|2.
|Вробель Якуб
|1
|1
|3.
|Срнич Драголюб
|2
|0
|4.
|Гимарайнш Рикарду
|2
|0
|5.
|Корраль Самуэль
|1
|0
|6.
|Собоциньский Ян
|1
|0
|7.
|Вольски Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|ЛКС Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония
Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Висла Плоцк
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|5.
|Арка Гдыня
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Корона Кельце
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|8.
|ЛКС Лодзь
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0