Краковия
2:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Погонь Щецин
17' Желтая карточкаЯблонски Давид
1:0
22' Гол в свои воротаЦех Бенедикт
35' Желтая карточкаДабровски Дамьян
2:0
76' ГолВан Амерсфоорт Пелле
2:1
90' ГолНунеш Рикарду II
90' Желтая карточкаГрошшо Лукаш
31
Грошшо
Лукаш
33
Пестка
Камил
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Пик ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
17'
22'
1:0
35'
76'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.43
|2.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0.14
|3.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|4.
|Фиолич Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нунеш Рикарду II
|1
|0.14
|2.
|Цибицки Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|2.
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|3.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|4.
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|5.
|Димун Милан
|1
|0
|6.
|Яблонски Давид
|1
|0
|7.
|Лусюш Сильвестер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|2.
|Фронччак Адам
|1
|0
|3.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|4.
|Матыня Хуберт
|1
|0
|5.
|Листковски Марчин
|1
|0
|6.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия
Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Легия
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Краковия
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Погонь Щецин
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|8.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1