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Краковия
2:1
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
17' Желтая карточка
Яблонски Давид
1:0
22' Гол в свои ворота
Цех Бенедикт
35' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
2:0
76' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
2:1
90' Гол
Нунеш Рикарду II
90' Желтая карточка
Грошшо Лукаш
90'+7
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
8
Димун
Милан
22
Лосаж
Флорьян
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
11
Вдовяк
Матеуш
21
Лопеш
Рафаэл
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
77
Нунеш
Рикарду
II
28
Подставски
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
29
Листковски
Марчин
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
9
Фронччак
Адам
Краковия
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

17'
Яблонски Давид
 
22'
Цех Бенедикт
1:0
35'
 
Дабровски Дамьян
65'
 
Цибицки Павел
Дабровски Дамьян
71'
 
Турски Хуберт
Дрыгас Камил
76'
Ван Амерсфоорт Пелле
(Вдовяк Матеуш)
2:0
78'
 
Смолиньски Кацпер
Листковски Марчин
89'
Ракочи Михал
Вдовяк Матеуш
 
90'
2:1
Нунеш Рикарду II
(Цибицки Павел)
90'
Грошшо Лукаш
 

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 3 0.43
2. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.14
3. Вдовяк Матеуш 0 0
4. Фиолич Иван 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нунеш Рикарду II 1 0.14
2. Цибицки Павел 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Рыпэ Корнел 1 0
2. Грошшо Лукаш 1 0
3. Лопеш Рафаэл 1 0
4. Дитятьев Алексей 1 0
5. Димун Милан 1 0
6. Яблонски Давид 1 0
7. Лусюш Сильвестер 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Дабровски Дамьян 2 0
2. Фронччак Адам 1 0
3. Дрыгас Камил 1 0
4. Матыня Хуберт 1 0
5. Листковски Марчин 1 0
6. Ковальчик Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Погонь Щецин 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия
Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Краковия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Погонь Щецин 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Легия 3 1 2 0 3 - 1 5
3. Лех 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Ягеллония 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Шлёнск 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Краковия 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Погонь Щецин 3 0 1 2 1 - 3 1
8. Пяст 3 0 1 2 1 - 4 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Дабровски Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    ГООООООООЛ - Цех Бенедикт очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    17'
    Яблонски Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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