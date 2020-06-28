Шлёнск
0:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Лех
0:1
17' ГолГюткьяр Кристиан
15
Тамаш
Марк
21
Лабойко
Якуб
91
Бутко
Богдан
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гаска ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
17'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плахета Пшемыслав
|2
|0.29
|2.
|Экспозито Эрик
|1
|0.14
|3.
|Пих Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.14
|2.
|Тиба Педру
|1
|0.14
|3.
|Модер Якуб
|1
|0.14
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Живулич Диего
|1
|1
|2.
|Храпек Михал
|1
|0
|3.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|4.
|Тамаш Марк
|1
|0
|5.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|6.
|Гаска Дамиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рогне Томас
|1
|1
|2.
|Црномаркович Джордже
|2
|0
|3.
|Бутко Богдан
|1
|0
|4.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|5.
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|6.
|Гумни Роберт
|1
|0
|7.
|Модер Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Лех
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк
Лех Последние 20 матчей: + = -Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин
Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лех Экстракласса Лех 2:2 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Лех
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Легия
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Шлёнск
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|6.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|8.
|Краковия
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0