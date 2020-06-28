  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Шлёнск
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Лех
0'
0:1
17' Гол
Гюткьяр Кристиан
48'
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
30
Данковски
Камиль
21
Лабойко
Якуб
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
1
Ван
дер
Харт
Микки
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
38
Каминьски
Якуб
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
14
Рамирес
Даниэль
9
Гюткьяр
Кристиан
Шлёнск
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

Ход матча

17'
0:1
Гюткьяр Кристиан

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плахета Пшемыслав 2 0.29
2. Экспозито Эрик 1 0.14
3. Пих Роберт 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 1 0.14
2. Тиба Педру 1 0.14
3. Модер Якуб 1 0.14
4. Жамалетдинов Тимур 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Живулич Диего 1 1
2. Храпек Михал 1 0
3. Мончиньски Кжиштоф 1 0
4. Тамаш Марк 1 0
5. Мусонда Лубамба 1 0
6. Гаска Дамиан 1 0
Лех
# Игрок      
1. Рогне Томас 1 1
2. Црномаркович Джордже 2 0
3. Бутко Богдан 1 0
4. Гюткьяр Кристиан 1 0
5. Ван дер Харт Микки 1 0
6. Гумни Роберт 1 0
7. Модер Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Лех 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк
Лех Последние 20 матчей: + = -
Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин
Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Лех Экстракласса
Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лех Экстракласса Лех 2:2 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Лех 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Легия 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Ягеллония 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Шлёнск 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
6. Погонь Щецин 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Пяст 3 0 1 2 1 - 4 1
8. Краковия 2 0 0 2 3 - 5 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шлёнск 0:1 Лех онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 