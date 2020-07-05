1:0
36' ГолПажишек Пётр
67' Желтая карточкаХрапек Михал
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
15
Тамаш
Марк
21
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гаска ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
36'
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пажишек Пётр
|1
|0.14
|2.
|Феликс Хорхе
|1 (1)
|0.14
|3.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плахета Пшемыслав
|2
|0.29
|2.
|Экспозито Эрик
|1
|0.14
|3.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.14
|4.
|Лабойко Якуб
|1
|0.14
|5.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|6.
|Пих Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыманяк Бартош
|1
|1
|2.
|Корун Урош
|1
|0
|3.
|Хэйтли Том
|1
|0
|4.
|Алвеш Тьягу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|3
|0
|2.
|Живулич Диего
|1
|1
|3.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|4.
|Тамаш Марк
|1
|0
|5.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|6.
|Гаска Дамиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Шлёнск
|0
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: + = -Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст
Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск
Последние игры между собой
Пяст: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Легия
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Ягеллония
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Шлёнск
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|7.
|Пяст
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|8.
|Погонь Щецин
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2