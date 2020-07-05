  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Пяст
1:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Шлёнск
0'
1:0
36' Гол
Пажишек Пётр
67' Желтая карточка
Храпек Михал
78'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
19
Милевски
Себастиан
3
Йодловец
Томаш
6
Хэйтли
Том
10
Вида
Кристофер
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
21
Лабойко
Якуб
6
Храпек
Михал
19
Маркович
Филип
7
Пих
Роберт
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
Пяст
4-4-2
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

36'
Пажишек Пётр
(Кончковски Мартин)
1:0
67'
 
Храпек Михал
72'
 
Самец-Талар Пётр
Плахета Пшемыслав
75'
Соколовски Патрик
Йодловец Томаш
 
77'
Тушински Патрик
Пажишек Пётр
 

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пажишек Пётр 1 0.14
2. Феликс Хорхе 1 (1) 0.14
3. Кончковски Мартин 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плахета Пшемыслав 2 0.29
2. Экспозито Эрик 1 0.14
3. Пуэрто Исраэль 1 0.14
4. Лабойко Якуб 1 0.14
5. Мончиньски Кжиштоф 0 0
6. Пих Роберт 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Рыманяк Бартош 1 1
2. Корун Урош 1 0
3. Хэйтли Том 1 0
4. Алвеш Тьягу 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Храпек Михал 3 0
2. Живулич Диего 1 1
3. Мончиньски Кжиштоф 2 0
4. Тамаш Марк 1 0
5. Мусонда Лубамба 1 0
6. Гаска Дамиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 0 100% (1) 0 0
 Шлёнск 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: + = -
Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст
Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Пяст 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса
Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 4 3 0 1 4 - 4 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Краковия 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Легия 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Ягеллония 4 1 2 1 5 - 5 5
6. Шлёнск 0:1 4 1 1 2 5 - 7 4
7. Пяст 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
8. Погонь Щецин 4 0 2 2 3 - 5 2
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пяст 1:0 Шлёнск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 