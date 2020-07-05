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Пяст
1:0
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
1:0
36' Гол
Пажишек Пётр
67' Желтая карточка
Храпек Михал
90'+5
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
19
Милевски
Себастиан
3
Йодловец
Томаш
6
Хэйтли
Том
10
Вида
Кристофер
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
21
Лабойко
Якуб
6
Храпек
Михал
19
Маркович
Филип
7
Пих
Роберт
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
Пяст
4-4-2
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

36'
Пажишек Пётр
(Кончковски Мартин)
1:0
67'
 
Храпек Михал
72'
 
Самец-Талар Пётр
Плахета Пшемыслав
75'
Соколовски Патрик
Йодловец Томаш
 
75'
 
Гаска Дамиан
Храпек Михал
77'
Тушински Патрик
Пажишек Пётр
 
85'
Стечик Доминик
Милевски Себастиан
 
85'
 
Бергер Себастиан
Маркович Филип

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пажишек Пётр 1 0.14
2. Феликс Хорхе 1 (1) 0.14
3. Кончковски Мартин 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плахета Пшемыслав 2 0.29
2. Экспозито Эрик 1 0.14
3. Пуэрто Исраэль 1 0.14
4. Лабойко Якуб 1 0.14
5. Мончиньски Кжиштоф 0 0
6. Пих Роберт 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Рыманяк Бартош 1 1
2. Корун Урош 1 0
3. Хэйтли Том 1 0
4. Алвеш Тьягу 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Храпек Михал 3 0
2. Живулич Диего 1 1
3. Мончиньски Кжиштоф 2 0
4. Тамаш Марк 1 0
5. Мусонда Лубамба 1 0
6. Гаска Дамиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Шлёнск 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: + = -
Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст
Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Пяст 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса
Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 4 3 0 1 4 - 4 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Краковия 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Легия 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Ягеллония 4 1 2 1 5 - 5 5
6. Шлёнск 4 1 1 2 5 - 7 4
7. Пяст 4 1 1 2 2 - 4 4
8. Погонь Щецин 4 0 2 2 3 - 5 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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