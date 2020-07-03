ЛКС Лодзь
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion LKS
Висла Краков
1:0
9' ГолПируло
32' Желтая карточкаКлеменз Лукаш
37' Желтая карточкаГжесик Ян
1:1
45' ГолТургеман Алон
1:2
52' ПенальтиТургеман Алон
1:2
64' Не забитый пенальтиБогуски Рафал
65' Желтая карточкаКорраль Самуэль
73' Желтая карточкаКувельич Никола
86' Желтая карточкаНипзуй Давид
90' Желтая карточкаСадлок Мацей
21
Гжесик
Ян
20
Пируло
19
Нипзуй
Давид
10
Баша
Вуллнет
18
Чука
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лоренц МешкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
9'
1:0
32'
37'
45'
1:1
52'
1:2
64'
1:2
65'
73'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пируло
|1
|0.14
|2.
|Собоциньский Ян
|1
|0.14
|3.
|Срнич Драголюб
|0
|0
|4.
|Тромбка Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тургеман Алон
|3 (1)
|0.43
|2.
|Блащиковский Якуб
|1 (1)
|0.14
|3.
|Букса Александр
|1
|0.14
|4.
|Чука Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Домбровски Мацей
|1
|1
|2.
|Вробель Якуб
|1
|1
|3.
|Срнич Драголюб
|2
|0
|4.
|Гимарайнш Рикарду
|2
|0
|5.
|Корраль Самуэль
|2
|0
|6.
|Гжесик Ян
|1
|0
|7.
|Собоциньский Ян
|1
|0
|8.
|Вольски Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кувельич Никола
|2
|1
|2.
|Нипзуй Давид
|2
|0
|3.
|Садлок Мацей
|1
|0
|4.
|Эберт
|1
|0
|5.
|Клеменз Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛКС Лодзь
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Висла Краков
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков
Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Арка Гдыня
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Висла Плоцк
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|8.
|ЛКС Лодзь
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0