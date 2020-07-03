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ЛКС Лодзь
1:2
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
1:0
9' Гол
Пируло
32' Желтая карточка
Клеменз Лукаш
37' Желтая карточка
Гжесик Ян
1:1
45' Гол
Тургеман Алон
1:2
52' Пенальти
Тургеман Алон
1:2
64' Не забитый пенальти
Богуски Рафал
65' Желтая карточка
Корраль Самуэль
73' Желтая карточка
Кувельич Никола
86' Желтая карточка
Нипзуй Давид
90' Желтая карточка
Садлок Мацей
90'+6
1
Маляж
Аркадиуш
21
Гжесик
Ян
17
Грасия
Карлос
2
Собоциньский
Ян
6
Вольски
Мацей
20
Пируло
19
Тромбка
Михал
29
Розвандович
Максимилиан
42
Срнич
Драголюб
16
Ратайчик
Адам
9
Корраль
Самуэль
1
Лис
Матеуш
19
Нипзуй
Давид
5
Клеменз
Лукаш
2
Яницки
Рафал
4
Садлок
Мацей
10
Баша
Вуллнет
21
Кувельич
Никола
9
Богуски
Рафал
18
Чука
Виктор
14
Холовня
Матеуш
17
Тургеман
Алон
ЛКС Лодзь
4-5-1
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

9'
Пируло
(Срнич Драголюб)
1:0
32'
 
Клеменз Лукаш
37'
Гжесик Ян
 
45'
1:1
Тургеман Алон
(Чука Виктор)
46'
 
Войтковски Камиль
Чука Виктор
52'
1:2
Тургеман Алон
64'
1:2
Богуски Рафал
65'
Корраль Самуэль
 
69'
 
Букса Александр
Холовня Матеуш
69'
Секульски Лукаш
Корраль Самуэль
 
69'
Домингес Антонио
Собоциньский Ян
 
73'
 
Кувельич Никола
77'
 
Тупта Любомир
Тургеман Алон
80'
Сайдак Пшемыслав
Тромбка Михал
 
86'
 
Нипзуй Давид
90'
 
Садлок Мацей

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пируло 1 0.14
2. Собоциньский Ян 1 0.14
3. Срнич Драголюб 0 0
4. Тромбка Михал 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тургеман Алон 3 (1) 0.43
2. Блащиковский Якуб 1 (1) 0.14
3. Букса Александр 1 0.14
4. Чука Виктор 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Домбровски Мацей 1 1
2. Вробель Якуб 1 1
3. Срнич Драголюб 2 0
4. Гимарайнш Рикарду 2 0
5. Корраль Самуэль 2 0
6. Гжесик Ян 1 0
7. Собоциньский Ян 1 0
8. Вольски Мацей 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Кувельич Никола 2 1
2. Нипзуй Давид 2 0
3. Садлок Мацей 1 0
4. Эберт 1 0
5. Клеменз Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛКС Лодзь 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Висла Краков 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков
Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Экстракласса ЛКС Лодзь 0:4 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 0:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa Висла Краков 5:2 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa ЛКС Лодзь 0:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Висла Краков 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Арка Гдыня 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Гурник Забже 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Висла Плоцк 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Корона Кельце 0:1 4 0 0 4 3 - 7 0
8. ЛКС Лодзь 4 0 0 4 2 - 8 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Тургеман Алон бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Гжесик Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Клеменз Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Пируло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков онлайн

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