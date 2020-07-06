Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Казимеж Гурски
Гурник Забже
18
Урига
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
33 Ирка ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
17 Ангуло ИгорНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шеридан Силлиан
|1
|0.14
|2.
|Томасик Пётр
|1
|0.14
|3.
|Марцьяник Михал
|0
|0
|4.
|Адамчик Хуберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|2
|0.29
|2.
|Ангуло Игор
|2 (1)
|0.29
|3.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.14
|4.
|Хименес Хесус
|0
|0
|5.
|Янжа Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марцьяник Михал
|2
|0
|2.
|Швох Матеуш
|1
|0
|3.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|4.
|Амбросевич Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|0
|1
|2.
|Прохазка Роман
|1
|0
|3.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|4.
|Кой Михал
|1
|0
|5.
|Кравчик Пётр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Гурник Забже
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия
Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Гурник Забже
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|6.
|Арка Гдыня
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|Корона Кельце
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|8.
|ЛКС Лодзь
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0