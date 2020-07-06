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Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Гурник Забже
0' 37'
1
Каминьски
Кжиштоф
20
Стефанчик
Цезарий
18
Урига
Алан
3
Марцьяник
Михал
24
Гарсия
Анхель
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
9
Швох
Матеуш
17
Адамчик
Хуберт
27
Ертсен
Торгиль
26
Шеридан
Силлиан
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
6
Палюшек
Александр
5
Бохневич
Павел
28
Василантонопулос
Ставрос
15
Прохазка
Роман
20
Сцисляк
Даниэль
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
9
Хименес
Хесус
11
Якумакис
Георгиос
Висла Плоцк
4-1-4-1
Гурник Забже
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шеридан Силлиан 1 0.14
2. Томасик Пётр 1 0.14
3. Марцьяник Михал 0 0
4. Адамчик Хуберт 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 2 0.29
2. Ангуло Игор 2 (1) 0.29
3. Василантонопулос Ставрос 1 0.14
4. Хименес Хесус 0 0
5. Янжа Эрик 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Марцьяник Михал 2 0
2. Швох Матеуш 1 0
3. Гарсия Анхель 1 0
4. Амбросевич Мацей 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 0 1
2. Прохазка Роман 1 0
3. Якумакис Георгиос 1 0
4. Кой Михал 1 0
5. Кравчик Пётр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Гурник Забже 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия
Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 4:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:2 Гурник Забже First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Заглембе Любин 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Висла Краков 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Гурник Забже 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Висла Плоцк 0:0 4 1 2 1 2 - 1 5
6. Арка Гдыня 4 1 2 1 6 - 6 5
7. Корона Кельце 4 0 1 3 4 - 7 1
8. ЛКС Лодзь 4 0 0 4 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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