  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Лех
2:1
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
1:0
24' Гол
Юзвяк Камиль
2:0
29' Гол
Каминьски Якуб
36' Желтая карточка
Лима Лукас II
36' Желтая карточка
Рамирес Даниэль
45' Желтая карточка
Тиба Педру
2:1
71' Гол
Левчук Игор
90'+5
1
Ван
дер
Харт
Микки
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
38
Каминьски
Якуб
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
14
Рамирес
Даниэль
11
Жамалетдинов
Тимур
19
Музык
Войцех
41
Столярски
Павел
55
Енджейчик
Артур
5
Левчук
Игор
14
Карбовник
Михал
7
Антолич
Домагой
24
Мартинш
Андре
22
Вшолек
Павел
8
Гвилия
Валериане
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
Лех
4-4-1-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

24'
Юзвяк Камиль
(Модер Якуб)
1:0
29'
Каминьски Якуб
(Юзвяк Камиль)
2:0
36'
 
Лима Лукас II
36'
Рамирес Даниэль
 
45'
Тиба Педру
 
52'
 
Роша Луис
Столярски Павел
55'
 
Холевяк Матеуш
Лима Лукас II
68'
 
Росолек Мацей
Пекхарт Томаш
70'
Гумни Роберт
Каминьски Якуб
 
71'
2:1
Левчук Игор
72'
Мархвиньски Филип
Рамирес Даниэль
 
83'
Шимчак Филип
Жамалетдинов Тимур
 

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Модер Якуб 2 (1) 0.29
2. Юзвяк Камиль 1 0.14
3. Гюткьяр Кристиан 1 0.14
4. Тиба Педру 1 0.14
5. Каминьски Якуб 1 0.14
6. Жамалетдинов Тимур 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвилия Валериане 2 0.29
2. Левчук Игор 1 0.14
3. Росолек Мацей 1 0.14
4. Пекхарт Томаш 0 0
5. Карбовник Михал 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Рогне Томас 1 1
2. Гюткьяр Кристиан 2 0
3. Црномаркович Джордже 2 0
4. Бутко Богдан 1 0
5. Ван дер Харт Микки 1 0
6. Тиба Педру 1 0
7. Рамирес Даниэль 1 0
8. Гумни Роберт 1 0
9. Пухач Тымотеуш 1 0
10. Модер Якуб 1 0
Легия
# Игрок      
1. Вшолек Павел 2 0
2. Столярски Павел 2 0
3. Aleksandar Vukovic 1 0
4. Вешович Марко 1 0
5. Ветеска Матеуш 1 0
6. Гвилия Валериане 1 0
7. Лима Лукас II 1 0
8. Слиш Бартош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 0 60% (3) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Легия 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех
Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст
Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия
Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия

Последние игры между собой

Лех: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 8
Лех 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:0 Легия Экстракласса Лех 2:0 Легия Экстракласса
Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок Лех 2:1 Легия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 0:2 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Краковия 2:0 4 2 0 2 7 - 6 6
4. Легия 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Ягеллония 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Шлёнск 3 1 1 1 5 - 6 4
7. Погонь Щецин 3 0 1 2 1 - 3 1
8. Пяст 3 0 1 2 1 - 4 1
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Тиба Педру получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Рамирес Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Jakub Kaminski бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Юзвяк Камиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лех 2:1 Легия онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 