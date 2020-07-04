1:0
24' ГолЮзвяк Камиль
2:0
29' ГолКаминьски Якуб
36' Желтая карточкаЛима Лукас II
36' Желтая карточкаРамирес Даниэль
45' Желтая карточкаТиба Педру
2:1
71' ГолЛевчук Игор
91
Бутко
Богдан
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
19
Музык
Войцех
22
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
-
19 Музык ВойцехВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
31 Пырдол ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
24'
1:0
29'
2:0
36'
36'
45'
71'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Модер Якуб
|2 (1)
|0.29
|2.
|Юзвяк Камиль
|1
|0.14
|3.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.14
|4.
|Тиба Педру
|1
|0.14
|5.
|Каминьски Якуб
|1
|0.14
|6.
|Жамалетдинов Тимур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвилия Валериане
|2
|0.29
|2.
|Левчук Игор
|1
|0.14
|3.
|Росолек Мацей
|1
|0.14
|4.
|Пекхарт Томаш
|0
|0
|5.
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рогне Томас
|1
|1
|2.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|3.
|Црномаркович Джордже
|2
|0
|4.
|Бутко Богдан
|1
|0
|5.
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|6.
|Тиба Педру
|1
|0
|7.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|8.
|Гумни Роберт
|1
|0
|9.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|10.
|Модер Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вшолек Павел
|2
|0
|2.
|Столярски Павел
|2
|0
|3.
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|4.
|Вешович Марко
|1
|0
|5.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|6.
|Гвилия Валериане
|1
|0
|7.
|Лима Лукас II
|1
|0
|8.
|Слиш Бартош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|0
|60% (3)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Легия
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех
Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия
Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия
Последние игры между собой
Лех: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 8
Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок Лех 2:1 Легия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|0:2
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Краковия
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|4.
|Легия
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|7.
|Погонь Щецин
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|8.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1