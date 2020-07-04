Лехия Гданьск
0:3
Конец матча
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Краковия
28' Желтая карточкаФила Карол
29' Желтая карточкаСиплак Михал
0:1
48' ГолЛопеш Рафаэл
55' Желтая карточкаПетшак Рафаль
0:2
70' ГолСиплак Михал
90' Желтая карточкаХелик Михал
0:3
90' ПенальтиХанка Серджу
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гомеш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
-
97 Пик ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
28'
29'
48'
0:1
55'
55'
70'
0:2
90'
90'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|2
|0.29
|2.
|Сайеф Кеннет
|1
|0.14
|3.
|Пайшау Флавиу
|1 (1)
|0.14
|4.
|Конрадо
|0
|0
|5.
|Гомеш Жозе
|0
|0
|6.
|Маковский Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.57
|2.
|Сиплак Михал
|1
|0.14
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0.14
|4.
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.14
|5.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|6.
|Фиолич Иван
|0
|0
|7.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|2
|0
|2.
|Малоча Марио
|1
|0
|3.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|4.
|Младенович Филип
|1
|0
|5.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|7.
|Фила Карол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|2.
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|3.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|4.
|Хелик Михал
|1
|0
|5.
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0
|7.
|Димун Милан
|1
|0
|8.
|Яблонски Давид
|1
|0
|9.
|Лусюш Сильвестер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Краковия
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин
Краковия Последние 20 матчей: + = -Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Краковия: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|0:2
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Краковия
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|4.
|Легия
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|7.
|Погонь Щецин
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|8.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1