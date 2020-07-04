  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Лехия Гданьск
0:3
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
28' Желтая карточка
Фила Карол
29' Желтая карточка
Сиплак Михал
0:1
48' Гол
Лопеш Рафаэл
55' Желтая карточка
Петшак Рафаль
0:2
70' Гол
Сиплак Михал
90' Желтая карточка
Хелик Михал
0:3
90' Пенальти
Ханка Серджу
90'+6
Лехия Гданьск
4-3-3
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

28'
Фила Карол
 
29'
 
Сиплак Михал
46'
 
Пестка Камил
Лусюш Сильвестер
48'
0:1
Лопеш Рафаэл
55'
Петшак Рафаль
 
55'
Хайдари Омран
Конрадо
 
55'
Зволински Лукаш
Гомеш Жозе
 
70'
Пайшау Флавиу
Мигалик Ярослав
 
70'
0:2
Сиплак Михал
(Лосаж Флорьян)
75'
 
Вдовяк Матеуш
Сиплак Михал
88'
 
Димун Милан
Фиолич Иван
90'
 
Хелик Михал
90'
0:3
Ханка Серджу

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 2 0.29
2. Сайеф Кеннет 1 0.14
3. Пайшау Флавиу 1 (1) 0.14
4. Конрадо 0 0
5. Гомеш Жозе 0 0
6. Маковский Томаш 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 4 0.57
2. Сиплак Михал 1 0.14
3. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.14
4. Ханка Серджу 1 (1) 0.14
5. Вдовяк Матеуш 0 0
6. Фиолич Иван 0 0
7. Лосаж Флорьян 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 2 0
2. Малоча Марио 1 0
3. Зволински Лукаш 1 0
4. Младенович Филип 1 0
5. Петшак Рафаль 1 0
6. Сайеф Кеннет 1 0
7. Фила Карол 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Рыпэ Корнел 1 0
2. Грошшо Лукаш 1 0
3. Лопеш Рафаэл 1 0
4. Хелик Михал 1 0
5. Дитятьев Алексей 1 0
6. Сиплак Михал 1 0
7. Димун Милан 1 0
8. Яблонски Давид 1 0
9. Лусюш Сильвестер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0
 Краковия 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин
Краковия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Краковия: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 0:2 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Краковия 2:0 4 2 0 2 7 - 6 6
4. Легия 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Ягеллония 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Шлёнск 3 1 1 1 5 - 6 4
7. Погонь Щецин 3 0 1 2 1 - 3 1
8. Пяст 3 0 1 2 1 - 4 1
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Фила Карол получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лехия Гданьск 0:3 Краковия онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 