  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Ракув
1:2
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
0:1
10' Гол
Гулдан Любомир
0:2
43' Гол
Бохар Дамьян
1:2
70' Гол
Тудор Фран
90'+7
1
Глива
Михал
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
14
Косцельны
Камиль
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
10
Сапала
Игор
16
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
9
Мусёлик
Себастьян
91
Форбс
Браун
30
Хладун
Доминик
44
Червински
Алан
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
39
Бохар
Дамьян
8
Пореба
Лукаш
18
Стажиньски
Филип
17
Шиш
Патрик
9
Сирк
Рок
Ракув
3-5-2
Заглембе Любин
4-1-4-1

Ход матча

10'
0:1
Гулдан Любомир
(Копац Бартош)
43'
0:2
Бохар Дамьян
(Сирк Рок)
58'
Mateusz Kaczmarek
Лидерман Бен
 
66'
Тудор Фран
Бартл Даниэл
 
70'
Тудор Фран
(Тиянич Давид)
1:2
76'
 
Пакульски Давид
Сирк Рок
80'
Ях Ярослав
Косцельны Камиль
 
90'
 
Тосик Якуб
Пореба Лукаш

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Косцельны Камиль 2 0.29
2. Тудор Фран 1 0.14
3. Тиянич Давид 1 0.14
4. Пёнтковски Камиль 1 0.14
5. Малиновски Петр 1 0.14
6. Шварц Петр 1 0.14
7. Сапала Игор 1 0.14
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 2 0.29
2. Башкиров Евгений 2 0.29
3. Гулдан Любомир 1 0.14
4. Дражич Деян 1 0.14
5. Бялек Бартош 1 0.14
6. Стажиньски Филип 0 0
7. Живец Саша 0 0
8. Копац Бартош 0 0
9. Сирк Рок 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Косцельны Камиль 2 0
2. Форбс Браун 1 0
3. Шварц Петр 1 0
4. Шумски Якуб 1 0
5. Кун Патрик 1 0
6. Ожебала Пшемислав 1 0
7. Петрашек Томаш 1 0
8. Тудор Фран 1 0
9. Сапала Игор 1 0
10. Пёнтковски Камиль 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Червински Алан 1 1
2. Гулдан Любомир 1 0
3. Башкиров Евгений 1 0
4. Живец Саша 1 0
5. Балич Саша 1 0
6. Дражич Деян 1 0
7. Пореба Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)
 Заглембе Любин 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин
Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Заглембе Любин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Заглембе Любин 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Висла Краков 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Гурник Забже 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Арка Гдыня 4 1 2 1 6 - 6 5
6. Висла Плоцк 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Корона Кельце 4 0 1 3 4 - 7 1
8. ЛКС Лодзь 4 0 0 4 2 - 8 0
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Гулдан Любомир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ракув 1:2 Заглембе Любин онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 