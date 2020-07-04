Ракув
1:2
Конец матча
Стадион: ГКС
Заглембе Любин
0:1
10' ГолГулдан Любомир
0:2
43' ГолБохар Дамьян
1:2
70' ГолТудор Фран
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
10
Сапала
Игор
16
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
39
Бохар
Дамьян
17
Шиш
Патрик
9
Сирк
Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Батор ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Богач МихалЗащитник
-
24 Тосик ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
65 Jakub Sypek
-
74 Kamil Kruk
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
10'
0:1
43'
0:2
70'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Косцельны Камиль
|2
|0.29
|2.
|Тудор Фран
|1
|0.14
|3.
|Тиянич Давид
|1
|0.14
|4.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.14
|5.
|Малиновски Петр
|1
|0.14
|6.
|Шварц Петр
|1
|0.14
|7.
|Сапала Игор
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|2
|0.29
|2.
|Башкиров Евгений
|2
|0.29
|3.
|Гулдан Любомир
|1
|0.14
|4.
|Дражич Деян
|1
|0.14
|5.
|Бялек Бартош
|1
|0.14
|6.
|Стажиньски Филип
|0
|0
|7.
|Живец Саша
|0
|0
|8.
|Копац Бартош
|0
|0
|9.
|Сирк Рок
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Косцельны Камиль
|2
|0
|2.
|Форбс Браун
|1
|0
|3.
|Шварц Петр
|1
|0
|4.
|Шумски Якуб
|1
|0
|5.
|Кун Патрик
|1
|0
|6.
|Ожебала Пшемислав
|1
|0
|7.
|Петрашек Томаш
|1
|0
|8.
|Тудор Фран
|1
|0
|9.
|Сапала Игор
|1
|0
|10.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Червински Алан
|1
|1
|2.
|Гулдан Любомир
|1
|0
|3.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|4.
|Живец Саша
|1
|0
|5.
|Балич Саша
|1
|0
|6.
|Дражич Деян
|1
|0
|7.
|Пореба Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Заглембе Любин
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин
Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Заглембе Любин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Арка Гдыня
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|Висла Плоцк
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|8.
|ЛКС Лодзь
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0