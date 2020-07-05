Погонь Щецин
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Ягеллония
1:0
3' ГолДрыгас Камил
4' Желтая карточкаМатыня Хуберт
9' Желтая карточкаБида Бартош
17' Вторая желтая карточкаМатыня Хуберт
2:0
35' ПенальтиФронччак Адам
47' Желтая карточкаШтек Давид
69' Желтая карточкаВдовик Бартломей
2:1
82' ГолПржикрыл Томаш
88' Желтая карточкаРунье Иван
90' Желтая карточкаНунеш Рикарду II
2:2
90' ПенальтиПульич Яков
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
14
Дрыгас
Камил
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
3'
1:0
9'
17'
35'
2:0
47'
69'
82'
2:1
88'
90'
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрыгас Камил
|1
|0.14
|2.
|Нунеш Рикарду II
|1
|0.14
|3.
|Фронччак Адам
|1 (1)
|0.14
|4.
|Цибицки Павел
|0
|0
|5.
|Матыня Хуберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|2 (1)
|0.29
|2.
|Рунье Иван
|1
|0.14
|3.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.14
|4.
|Бида Бартош
|1
|0.14
|5.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|6.
|Имас Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|2
|1
|2.
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|3.
|Фронччак Адам
|1
|0
|4.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|5.
|Штек Давид
|1
|0
|6.
|Листковски Марчин
|1
|0
|7.
|Нунеш Рикарду II
|1
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пульич Яков
|2
|0
|2.
|Цэру Богдан
|2
|0
|3.
|Бида Бартош
|2
|0
|4.
|Макушевски Мацей
|1
|0
|5.
|Рунье Иван
|1
|0
|6.
|Романчук Тарас
|1
|0
|7.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Ягеллония
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск
Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст
ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Легия
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Ягеллония
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Шлёнск
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|7.
|Пяст
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|8.
|Погонь Щецин
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2