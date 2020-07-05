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Погонь Щецин
2:2
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
3' Гол
Дрыгас Камил
4' Желтая карточка
Матыня Хуберт
9' Желтая карточка
Бида Бартош
17' Вторая желтая карточка
Матыня Хуберт
2:0
35' Пенальти
Фронччак Адам
47' Желтая карточка
Штек Давид
69' Желтая карточка
Вдовик Бартломей
2:1
82' Гол
Пржикрыл Томаш
88' Желтая карточка
Рунье Иван
90' Желтая карточка
Нунеш Рикарду II
2:2
90' Пенальти
Пульич Яков
90'+6
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
16
Хостикка
Сантери
54
Журавски
Мачей
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
9
Фронччак
Адам
96
Венгляж
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
7
Вуйцицки
Якуб
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
Погонь Щецин
4-1-4-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

3'
Дрыгас Камил
(Матыня Хуберт)
1:0
4'
Матыня Хуберт
 
9'
 
Бида Бартош
17'
Матыня Хуберт
 
21'
 
Шимонович Давид
Цэру Богдан
23'
Нунеш Рикарду II
Хостикка Сантери
 
35'
Фронччак Адам
2:0
46'
Бартковски Якуб
Журавски Мачей
 
47'
Штек Давид
 
57'
 
Вдовик Бартломей
Кадлец Андрей
62'
 
Камара Хуан
Имас Хесус
69'
 
Вдовик Бартломей
73'
Подставски Томаш
Дрыгас Камил
 
82'
2:1
Пржикрыл Томаш
(Рунье Иван)
88'
 
Рунье Иван
90'
Нунеш Рикарду II
 
90'
2:2
Пульич Яков

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрыгас Камил 1 0.14
2. Нунеш Рикарду II 1 0.14
3. Фронччак Адам 1 (1) 0.14
4. Цибицки Павел 0 0
5. Матыня Хуберт 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 2 (1) 0.29
2. Рунье Иван 1 0.14
3. Пржикрыл Томаш 1 0.14
4. Бида Бартош 1 0.14
5. Вуйцицки Якуб 0 0
6. Имас Хесус 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 2 1
2. Дабровски Дамьян 2 0
3. Фронччак Адам 1 0
4. Дрыгас Камил 1 0
5. Штек Давид 1 0
6. Листковски Марчин 1 0
7. Нунеш Рикарду II 1 0
8. Ковальчик Себастьян 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Пульич Яков 2 0
2. Цэру Богдан 2 0
3. Бида Бартош 2 0
4. Макушевски Мацей 1 0
5. Рунье Иван 1 0
6. Романчук Тарас 1 0
7. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Ягеллония 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск
Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст
ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 4 3 0 1 4 - 4 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Краковия 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Легия 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Ягеллония 4 1 2 1 5 - 5 5
6. Шлёнск 0:1 4 1 1 2 5 - 7 4
7. Пяст 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
8. Погонь Щецин 4 0 2 2 3 - 5 2
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