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Лех
3:2
Второй тайм: 54'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
5' Гол
Рамирес Даниэль
12' Желтая карточка
Шатка Любомир
20' Желтая карточка
Налепа Михал
2:0
22' Гол
Гумни Роберт
2:1
42' Гол
Хайдари Омран
43' Желтая карточка
Млечко Милош
3:1
45' Гол
Юзвяк Камиль
3:2
47' Гол
Гомеш Жозе
54'
99
Млечко
Милош
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
22
Костевич
Владимир
38
Каминьски
Якуб
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
14
Рамирес
Даниэль
11
Жамалетдинов
Тимур
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
4
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
8
Хайдари
Омран
88
Калузиньски
Якуб
6
Кубицки
Ярослав
17
Гомеш
Жозе
24
Зволински
Лукаш
Лех
4-4-1-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Ход матча

5'
Рамирес Даниэль
1:0
12'
Шатка Любомир
 
20'
 
Налепа Михал
22'
Гумни Роберт
2:0
42'
2:1
Хайдари Омран
(Петшак Рафаль)
43'
Млечко Милош
 
45'
Юзвяк Камиль
(Тиба Педру)
3:1
47'
3:2
Гомеш Жозе
(Зволински Лукаш)

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юзвяк Камиль 2 0.29
2. Модер Якуб 2 (1) 0.29
3. Тиба Педру 1 0.14
4. Гюткьяр Кристиан 1 0.14
5. Рамирес Даниэль 1 0.14
6. Гумни Роберт 1 0.14
7. Каминьски Якуб 1 0.14
8. Жамалетдинов Тимур 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 2 0.29
2. Гомеш Жозе 1 0.14
3. Сайеф Кеннет 1 0.14
4. Хайдари Омран 1 0.14
5. Пайшау Флавиу 1 (1) 0.14
6. Конрадо 0 0
7. Петшак Рафаль 0 0
8. Маковский Томаш 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Рогне Томас 1 1
2. Гюткьяр Кристиан 2 0
3. Црномаркович Джордже 2 0
4. Бутко Богдан 1 0
5. Ван дер Харт Микки 1 0
6. Тиба Педру 1 0
7. Шатка Любомир 1 0
8. Рамирес Даниэль 1 0
9. Гумни Роберт 1 0
10. Млечко Милош 1 0
11. Пухач Тымотеуш 1 0
12. Модер Якуб 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 3 0
2. Малоча Марио 1 0
3. Зволински Лукаш 1 0
4. Младенович Филип 1 0
5. Петшак Рафаль 1 0
6. Сайеф Кеннет 1 0
7. Фила Карол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 0 60% (3) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Лехия Гданьск 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: + = -
Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин
Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Лех: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лех 1:1 Лехия Гданьск Кубок Лех 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3:2 5 3 2 0 9 - 5 11
2. Лехия Гданьск 2:3 5 3 0 2 6 - 7 9
3. Легия 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Пяст 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Краковия 5 2 0 3 8 - 8 6
6. Шлёнск 5 1 2 2 7 - 9 5
7. Ягеллония 5 1 2 2 5 - 7 5
8. Погонь Щецин 5 0 3 2 5 - 7 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Гомеш Жозе бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • До матча
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