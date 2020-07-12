Лех
3:2
Конец матча
Стадион: ИНЕА
Лехия Гданьск
1:0
5' ГолРамирес Даниэль
12' Желтая карточкаШатка Любомир
20' Желтая карточкаНалепа Михал
2:0
22' ГолГумни Роберт
2:1
42' ГолХайдари Омран
43' Желтая карточкаМлечко Милош
3:1
45' ГолЮзвяк Камиль
3:2
47' ГолГомеш Жозе
88' Красная карточкаКонрадо
99
Млечко
Милош
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
17
Гомеш
Жозе
- Основной состав
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
5'
1:0
12'
20'
22'
2:0
42'
2:1
43'
45'
3:1
47'
3:2
70'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юзвяк Камиль
|2
|0.29
|2.
|Модер Якуб
|2 (1)
|0.29
|3.
|Тиба Педру
|1
|0.14
|4.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.14
|5.
|Рамирес Даниэль
|1
|0.14
|6.
|Гумни Роберт
|1
|0.14
|7.
|Каминьски Якуб
|1
|0.14
|8.
|Жамалетдинов Тимур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|2
|0.29
|2.
|Гомеш Жозе
|1
|0.14
|3.
|Сайеф Кеннет
|1
|0.14
|4.
|Хайдари Омран
|1
|0.14
|5.
|Пайшау Флавиу
|1 (1)
|0.14
|6.
|Конрадо
|0
|0
|7.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|8.
|Маковский Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рогне Томас
|1
|1
|2.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|3.
|Црномаркович Джордже
|2
|0
|4.
|Бутко Богдан
|1
|0
|5.
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|6.
|Тиба Педру
|1
|0
|7.
|Шатка Любомир
|1
|0
|8.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|9.
|Гумни Роберт
|1
|0
|10.
|Млечко Милош
|1
|0
|11.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|12.
|Модер Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|3
|0
|2.
|Конрадо
|0
|1
|3.
|Малоча Марио
|1
|0
|4.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|5.
|Младенович Филип
|1
|0
|6.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|7.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|8.
|Фила Карол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Лехия Гданьск
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: + = -Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин
Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Лех: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лехия Гданьск 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|3.
|Легия
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Краковия
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|6.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|7.
|Ягеллония
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|Погонь Щецин
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3