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Лех
3:2
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
5' Гол
Рамирес Даниэль
12' Желтая карточка
Шатка Любомир
20' Желтая карточка
Налепа Михал
2:0
22' Гол
Гумни Роберт
2:1
42' Гол
Хайдари Омран
43' Желтая карточка
Млечко Милош
3:1
45' Гол
Юзвяк Камиль
3:2
47' Гол
Гомеш Жозе
88' Красная карточка
Конрадо
90'+4
99
Млечко
Милош
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
22
Костевич
Владимир
38
Каминьски
Якуб
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
14
Рамирес
Даниэль
11
Жамалетдинов
Тимур
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
4
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
8
Хайдари
Омран
88
Калузиньски
Якуб
6
Кубицки
Ярослав
17
Гомеш
Жозе
24
Зволински
Лукаш
Лех
4-4-1-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Ход матча

5'
Рамирес Даниэль
1:0
12'
Шатка Любомир
 
20'
 
Налепа Михал
22'
Гумни Роберт
2:0
42'
2:1
Хайдари Омран
(Петшак Рафаль)
43'
Млечко Милош
 
45'
Юзвяк Камиль
(Тиба Педру)
3:1
47'
3:2
Гомеш Жозе
(Зволински Лукаш)
65'
 
Гаёс Мацей
Калузиньски Якуб
70'
 
Конрадо
Гомеш Жозе
72'
Гюткьяр Кристиан
Жамалетдинов Тимур
 
73'
 
Мигалик Ярослав
Хайдари Омран
78'
Мархвиньски Филип
Рамирес Даниэль
 
88'
 
Конрадо
90'
Мухар Карло
Тиба Педру
 

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юзвяк Камиль 2 0.29
2. Модер Якуб 2 (1) 0.29
3. Тиба Педру 1 0.14
4. Гюткьяр Кристиан 1 0.14
5. Рамирес Даниэль 1 0.14
6. Гумни Роберт 1 0.14
7. Каминьски Якуб 1 0.14
8. Жамалетдинов Тимур 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 2 0.29
2. Гомеш Жозе 1 0.14
3. Сайеф Кеннет 1 0.14
4. Хайдари Омран 1 0.14
5. Пайшау Флавиу 1 (1) 0.14
6. Конрадо 0 0
7. Петшак Рафаль 0 0
8. Маковский Томаш 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Рогне Томас 1 1
2. Гюткьяр Кристиан 2 0
3. Црномаркович Джордже 2 0
4. Бутко Богдан 1 0
5. Ван дер Харт Микки 1 0
6. Тиба Педру 1 0
7. Шатка Любомир 1 0
8. Рамирес Даниэль 1 0
9. Гумни Роберт 1 0
10. Млечко Милош 1 0
11. Пухач Тымотеуш 1 0
12. Модер Якуб 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 3 0
2. Конрадо 0 1
3. Малоча Марио 1 0
4. Зволински Лукаш 1 0
5. Младенович Филип 1 0
6. Петшак Рафаль 1 0
7. Сайеф Кеннет 1 0
8. Фила Карол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1)
 Лехия Гданьск 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: + = -
Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин
Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Лех: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лех 1:1 Лехия Гданьск Кубок Лех 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 3 2 0 9 - 5 11
2. Лехия Гданьск 5 3 0 2 6 - 7 9
3. Легия 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Пяст 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Краковия 5 2 0 3 8 - 8 6
6. Шлёнск 5 1 2 2 7 - 9 5
7. Ягеллония 5 1 2 2 5 - 7 5
8. Погонь Щецин 5 0 3 2 5 - 7 3
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