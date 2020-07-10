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Заглембе Любин
0:1
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
49' Гол
Швох Матеуш
60' Желтая карточка
Гулдан Любомир
76' Желтая карточка
Йончи Доминик
87' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Коцыля Давид
90' Желтая карточка
Балич Саша
90'+8
22
Биззад
Каспер
44
Червински
Алан
27
Йончи
Доминик
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
8
Пореба
Лукаш
13
Пакульски
Давид
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
9
Сирк
Рок
1
Каминьски
Кжиштоф
20
Стефанчик
Цезарий
3
Марцьяник
Михал
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
28
Амбросевич
Мацей
27
Ертсен
Торгиль
9
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
7
Томасик
Пётр
26
Шеридан
Силлиан
Заглембе Любин
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Ход матча

49'
0:1
Швох Матеуш
(Шеридан Силлиан)
60'
Гулдан Любомир
 
63'
 
Коцыля Давид
Томасик Пётр
66'
Живец Саша
Сирк Рок
 
66'
Jakub Sypek
Пакульски Давид
 
73'
Тосик Якуб
Стажиньски Филип
 
76'
Йончи Доминик
 
77'
 
Адамчик Хуберт
Ертсен Торгиль
87'
 
87'
 
Павляк Александр
Стефанчик Цезарий
90'
 
Коцыля Давид
90'
Балич Саша
 

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 2 0.29
2. Башкиров Евгений 2 0.29
3. Гулдан Любомир 1 0.14
4. Дражич Деян 1 0.14
5. Бялек Бартош 1 0.14
6. Стажиньски Филип 0 0
7. Живец Саша 0 0
8. Копац Бартош 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шеридан Силлиан 1 0.14
2. Адамчик Хуберт 1 0.14
3. Томасик Пётр 1 0.14
4. Швох Матеуш 1 0.14
5. Марцьяник Михал 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Червински Алан 1 1
2. Гулдан Любомир 2 0
3. Балич Саша 2 0
4. Башкиров Евгений 1 0
5. Живец Саша 1 0
6. Дражич Деян 1 0
7. Йончи Доминик 1 0
8. Пореба Лукаш 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 2 0
2. Марцьяник Михал 2 0
3. Коцыля Давид 2 0
4. Стефанчик Цезарий 1 0
5. Гарсия Анхель 1 0
6. Амбросевич Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2) 0
 Висла Плоцк 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь
Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня
Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Висла Плоцк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Первый дивизион Заглембе Любин 1:3 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 2:4 Заглембе Любин Кубок Польши Заглембе Любин 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Висла Плоцк 1:0 Заглембе Любин Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 3 1 1 4 - 1 10
2. Ракув 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Висла Краков 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Заглембе Любин 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Гурник Забже 4 2 0 2 6 - 5 6
6. Арка Гдыня 4 1 2 1 6 - 6 5
7. Корона Кельце 4 0 1 3 4 - 7 1
8. ЛКС Лодзь 4 0 0 4 2 - 8 0
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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