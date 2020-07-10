Заглембе Любин
0:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Висла Плоцк
0:1
49' ГолШвох Матеуш
60' Желтая карточкаГулдан Любомир
76' Желтая карточкаЙончи Доминик
90' Желтая карточкаКоцыля Давид
90' Желтая карточкаБалич Саша
90' Вторая желтая карточкаГулдан Любомир
17
Шиш
Патрик
39
Бохар
Дамьян
9
Сирк
Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Богач МихалЗащитник
-
24 Тосик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
-
74 Kamil Kruk
-
20 Jakub Sypek
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
49'
0:1
60'
66'
76'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|2
|0.29
|2.
|Башкиров Евгений
|2
|0.29
|3.
|Гулдан Любомир
|1
|0.14
|4.
|Дражич Деян
|1
|0.14
|5.
|Бялек Бартош
|1
|0.14
|6.
|Стажиньски Филип
|0
|0
|7.
|Живец Саша
|0
|0
|8.
|Копац Бартош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шеридан Силлиан
|1
|0.14
|2.
|Адамчик Хуберт
|1
|0.14
|3.
|Томасик Пётр
|1
|0.14
|4.
|Швох Матеуш
|1
|0.14
|5.
|Марцьяник Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гулдан Любомир
|2
|1
|2.
|Червински Алан
|1
|1
|3.
|Балич Саша
|2
|0
|4.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|5.
|Живец Саша
|1
|0
|6.
|Дражич Деян
|1
|0
|7.
|Йончи Доминик
|1
|0
|8.
|Пореба Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|2
|0
|2.
|Марцьяник Михал
|2
|0
|3.
|Коцыля Давид
|2
|0
|4.
|Стефанчик Цезарий
|1
|0
|5.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|6.
|Амбросевич Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|0
|Висла Плоцк
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь
Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +4 =8 -8Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня
Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Висла Плоцк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Первый дивизион Заглембе Любин 1:3 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 2:4 Заглембе Любин Кубок Польши Заглембе Любин 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Висла Плоцк 1:0 Заглембе Любин Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|5
|3
|1
|1
|4 - 1
|10
|2.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Гурник Забже
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Ракув
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Арка Гдыня
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|Корона Кельце
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|8.
|ЛКС Лодзь
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0