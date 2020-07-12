1:0
12' ГолПажишек Пётр
2:0
14' ГолФеликс Хорхе
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
31
Бида
Бартош
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пульич ЯковНападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
12'
1:0
14'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пажишек Пётр
|2
|0.29
|2.
|Феликс Хорхе
|2 (1)
|0.29
|3.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|2 (1)
|0.29
|2.
|Рунье Иван
|1
|0.14
|3.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.14
|4.
|Бида Бартош
|1
|0.14
|5.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|6.
|Имас Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыманяк Бартош
|1
|1
|2.
|Корун Урош
|1
|0
|3.
|Хэйтли Том
|1
|0
|4.
|Алвеш Тьягу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пульич Яков
|2
|0
|2.
|Цэру Богдан
|2
|0
|3.
|Бида Бартош
|2
|0
|4.
|Макушевски Мацей
|1
|0
|5.
|Рунье Иван
|1
|0
|6.
|Романчук Тарас
|1
|0
|7.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Ягеллония
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: + = -Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех
Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония
Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Пяст: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Легия
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Пяст
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Краковия
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|6.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|7.
|Ягеллония
|0:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|Погонь Щецин
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3