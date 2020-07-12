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Пяст
2:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
12' Гол
Пажишек Пётр
2:0
14' Гол
Феликс Хорхе
29'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
19
Милевски
Себастиан
6
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
10
Вида
Кристофер
9
Пажишек
Пётр
11
Феликс
Хорхе
96
Венгляж
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
4
Блышко
Войцех
5
Шимонович
Давид
27
Вдовик
Бартломей
8
Борысюк
Ариэль
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
31
Бида
Бартош
11
Имас
Хесус
Пяст
4-4-2
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

12'
Пажишек Пётр
(Феликс Хорхе)
1:0
14'
Феликс Хорхе
(Пажишек Пётр)
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пажишек Пётр 2 0.29
2. Феликс Хорхе 2 (1) 0.29
3. Кончковски Мартин 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 2 (1) 0.29
2. Рунье Иван 1 0.14
3. Пржикрыл Томаш 1 0.14
4. Бида Бартош 1 0.14
5. Вуйцицки Якуб 0 0
6. Имас Хесус 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Рыманяк Бартош 1 1
2. Корун Урош 1 0
3. Хэйтли Том 1 0
4. Алвеш Тьягу 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Пульич Яков 2 0
2. Цэру Богдан 2 0
3. Бида Бартош 2 0
4. Макушевски Мацей 1 0
5. Рунье Иван 1 0
6. Романчук Тарас 1 0
7. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Ягеллония 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: + = -
Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех
Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония
Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 4 3 0 1 4 - 4 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Легия 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Пяст 2:0 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Краковия 5 2 0 3 8 - 8 6
6. Шлёнск 5 1 2 2 7 - 9 5
7. Ягеллония 0:2 5 1 2 2 5 - 7 5
8. Погонь Щецин 5 0 3 2 5 - 7 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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