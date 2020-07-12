1:0
12' ГолПажишек Пётр
2:0
14' ГолФеликс Хорхе
33' Желтая карточкаМилевски Себастиан
36' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
45' Вторая желтая карточкаМилевски Себастиан
50' Желтая карточкаКамара Хуан
67' Желтая карточкаБлышко Войцех
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
31
Бида
Бартош
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пульич ЯковНападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
12'
1:0
14'
2:0
36'
50'
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пажишек Пётр
|2
|0.29
|2.
|Феликс Хорхе
|2 (1)
|0.29
|3.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|2 (1)
|0.29
|2.
|Рунье Иван
|1
|0.14
|3.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.14
|4.
|Бида Бартош
|1
|0.14
|5.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|6.
|Имас Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыманяк Бартош
|1
|1
|2.
|Милевски Себастиан
|1
|1
|3.
|Корун Урош
|1
|0
|4.
|Хэйтли Том
|1
|0
|5.
|Алвеш Тьягу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пульич Яков
|2
|0
|2.
|Цэру Богдан
|2
|0
|3.
|Бида Бартош
|2
|0
|4.
|Борысюк Ариэль
|1
|0
|5.
|Макушевски Мацей
|1
|0
|6.
|Рунье Иван
|1
|0
|7.
|Камара Хуан
|1
|0
|8.
|Романчук Тарас
|1
|0
|9.
|Блышко Войцех
|1
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Ягеллония
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: + = -Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех
Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония
Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Пяст: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Легия
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Краковия
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|6.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|7.
|Ягеллония
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|Погонь Щецин
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3