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Пяст
2:0
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
12' Гол
Пажишек Пётр
2:0
14' Гол
Феликс Хорхе
33' Желтая карточка
Милевски Себастиан
36' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
45' Вторая желтая карточка
Милевски Себастиан
50' Желтая карточка
Камара Хуан
67' Желтая карточка
Блышко Войцех
90'+4
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
19
Милевски
Себастиан
6
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
10
Вида
Кристофер
9
Пажишек
Пётр
11
Феликс
Хорхе
96
Венгляж
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
4
Блышко
Войцех
5
Шимонович
Давид
27
Вдовик
Бартломей
8
Борысюк
Ариэль
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
31
Бида
Бартош
11
Имас
Хесус
Пяст
4-4-2
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

12'
Пажишек Пётр
(Феликс Хорхе)
1:0
14'
Феликс Хорхе
(Пажишек Пётр)
2:0
33'
Милевски Себастиан
 
36'
 
Борысюк Ариэль
45'
Милевски Себастиан
 
46'
 
Камара Хуан
Бида Бартош
46'
 
Пульич Яков
Борысюк Ариэль
50'
 
Камара Хуан
62'
Тушински Патрик
Пажишек Пётр
 
64'
 
Мыстковски Пшемыслав
Поспишил Мартин
67'
 
Блышко Войцех
75'
Алвеш Тьягу
Феликс Хорхе
 
86'
Йодловец Томаш
Соколовски Патрик
 

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пажишек Пётр 2 0.29
2. Феликс Хорхе 2 (1) 0.29
3. Кончковски Мартин 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 2 (1) 0.29
2. Рунье Иван 1 0.14
3. Пржикрыл Томаш 1 0.14
4. Бида Бартош 1 0.14
5. Вуйцицки Якуб 0 0
6. Имас Хесус 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Рыманяк Бартош 1 1
2. Милевски Себастиан 1 1
3. Корун Урош 1 0
4. Хэйтли Том 1 0
5. Алвеш Тьягу 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Пульич Яков 2 0
2. Цэру Богдан 2 0
3. Бида Бартош 2 0
4. Борысюк Ариэль 1 0
5. Макушевски Мацей 1 0
6. Рунье Иван 1 0
7. Камара Хуан 1 0
8. Романчук Тарас 1 0
9. Блышко Войцех 1 0
10. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Ягеллония 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: + = -
Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех
Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония
Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 4 3 0 1 4 - 4 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Легия 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Пяст 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Краковия 5 2 0 3 8 - 8 6
6. Шлёнск 5 1 2 2 7 - 9 5
7. Ягеллония 5 1 2 2 5 - 7 5
8. Погонь Щецин 5 0 3 2 5 - 7 3
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