Гурник Забже
4:1
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль Зрители: 3869
Ракув
3' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
0:1
4' ПенальтиШварц Петр
1:1
20' ГолАнгуло Игор
59' Желтая карточкаИрка Эрик
2:1
60' Гол в свои воротаЯх Ярослав
3:1
71' ГолАнгуло Игор
76' Желтая карточкаПрохазка Роман
4:1
86' ГолХименес Хесус
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
17
Ангуло
Игор
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ангуло ИгорНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
4'
0:1
20'
1:1
59'
60'
2:1
71'
3:1
76'
86'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ангуло Игор
|4 (1)
|0.57
|2.
|Якумакис Георгиос
|2
|0.29
|3.
|Хименес Хесус
|1
|0.14
|4.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.14
|5.
|Янжа Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Косцельны Камиль
|2
|0.29
|2.
|Шварц Петр
|2 (1)
|0.29
|3.
|Тудор Фран
|1
|0.14
|4.
|Тиянич Давид
|1
|0.14
|5.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.14
|6.
|Малиновски Петр
|1
|0.14
|7.
|Сапала Игор
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прохазка Роман
|2
|0
|2.
|Манне Аласана
|0
|1
|3.
|Янжа Эрик
|1
|0
|4.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|5.
|Кой Михал
|1
|0
|6.
|Ирка Эрик
|1
|0
|7.
|Баинович Филип
|1
|0
|8.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|9.
|Кравчик Пётр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Косцельны Камиль
|2
|0
|2.
|Форбс Браун
|1
|0
|3.
|Шварц Петр
|1
|0
|4.
|Шумски Якуб
|1
|0
|5.
|Кун Патрик
|1
|0
|6.
|Ожебала Пшемислав
|1
|0
|7.
|Петрашек Томаш
|1
|0
|8.
|Тудор Фран
|1
|0
|9.
|Сапала Игор
|1
|0
|10.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Ракув
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце
Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков
Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|5
|3
|1
|1
|4 - 1
|10
|2.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Гурник Забже
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Ракув
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Арка Гдыня
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|Корона Кельце
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|8.
|ЛКС Лодзь
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0