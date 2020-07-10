  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Гурник Забже
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3869
Ракув
0'
3' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
0:1
4' Пенальти
Шварц Петр
1:1
20' Гол
Ангуло Игор
59' Желтая карточка
Ирка Эрик
2:1
60' Гол в свои ворота
Ях Ярослав
3:1
71' Гол
Ангуло Игор
76' Желтая карточка
Прохазка Роман
4:1
86' Гол
Хименес Хесус
90'+6
84
Чуды
Мартин
28
Василантонопулос
Ставрос
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
15
Прохазка
Роман
8
Манне
Аласана
9
Хименес
Хесус
11
Якумакис
Георгиос
17
Ангуло
Игор
1
Глива
Михал
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
33
Ях
Ярослав
7
Тудор
Фран
18
Бабенко
Руслан
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
9
Мусёлик
Себастьян
91
Форбс
Браун
Гурник Забже
4-4-2
Ракув
3-5-2

Ход матча

3'
Висневски Пшемыслав
 
4'
0:1
Шварц Петр
20'
Ангуло Игор
(Хименес Хесус)
1:1
47'
Кравчик Пётр
Якумакис Георгиос
 
59'
Ирка Эрик
 
60'
Ях Ярослав
2:1
67'
 
Бартл Даниэл
Кун Патрик
71'
Ангуло Игор
3:1
74'
 
Лидерман Бен
Бабенко Руслан
76'
Прохазка Роман
 
81'
Сцисляк Даниэль
Прохазка Роман
 
86'
Хименес Хесус
(Ангуло Игор)
4:1
90'
Рычковски Адам
Ирка Эрик
 

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ангуло Игор 4 (1) 0.57
2. Якумакис Георгиос 2 0.29
3. Хименес Хесус 1 0.14
4. Василантонопулос Ставрос 1 0.14
5. Янжа Эрик 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Косцельны Камиль 2 0.29
2. Шварц Петр 2 (1) 0.29
3. Тудор Фран 1 0.14
4. Тиянич Давид 1 0.14
5. Пёнтковски Камиль 1 0.14
6. Малиновски Петр 1 0.14
7. Сапала Игор 1 0.14

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Прохазка Роман 2 0
2. Манне Аласана 0 1
3. Янжа Эрик 1 0
4. Якумакис Георгиос 1 0
5. Кой Михал 1 0
6. Ирка Эрик 1 0
7. Баинович Филип 1 0
8. Висневски Пшемыслав 1 0
9. Кравчик Пётр 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Косцельны Камиль 2 0
2. Форбс Браун 1 0
3. Шварц Петр 1 0
4. Шумски Якуб 1 0
5. Кун Патрик 1 0
6. Ожебала Пшемислав 1 0
7. Петрашек Томаш 1 0
8. Тудор Фран 1 0
9. Сапала Игор 1 0
10. Пёнтковски Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Ракув 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце
Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков
Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:0 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 3 1 1 4 - 1 10
2. Висла Краков 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Гурник Забже 5 3 0 2 10 - 6 9
4. Заглембе Любин 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Ракув 5 3 0 2 9 - 9 9
6. Арка Гдыня 4 1 2 1 6 - 6 5
7. Корона Кельце 4 0 1 3 4 - 7 1
8. ЛКС Лодзь 4 0 0 4 2 - 8 0
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Ангуло Игор бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Шварц Петр из команды Ракув забивает с точки!
  • Желтая карточка
    3'
    Висневски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гурник Забже 4:1 Ракув онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 