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Арка Гдыня
3:0
Перерыв

Стадион:
ЛКС Лодзь
0'
1:0
19' Гол
Винисиус Маркус II
2:0
41' Пенальти
Налепа Михал II
3:0
45' Гол
Янковски Мацей
45' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
45' Желтая карточка
Млыньски Матеуш
1
Стейнбор
Павел
33
Збозень
Дамьян
26
Данх
Адам
6
Хельструп
Фредерик
17
Марциняк
Адам
15
Копчински
Михал
14
Налепа
Михал
II
35
Млыньски
Матеуш
31
Маркевич
Давид
8
Винисиус
Маркус
II
7
Янковски
Мацей
1
Маляж
Аркадиуш
6
Вольски
Мацей
17
Грасия
Карлос
5
Домбровски
Мацей
3
Климчак
Адриан
29
Розвандович
Максимилиан
20
Пируло
14
Гимарайнш
Рикарду
42
Срнич
Драголюб
16
Ратайчик
Адам
99
Вробель
Якуб
Арка Гдыня
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

Ход матча

19'
Винисиус Маркус II
(Марциняк Адам)
1:0
41'
Налепа Михал II
2:0
45'
Янковски Мацей
(Данх Адам)
3:0
45'
 
Гимарайнш Рикарду
45'
Млыньски Матеуш
 

Бомбардиры внутри турнира

Арка Гдыня
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янковски Мацей 3 0.43
2. Налепа Михал II 3 (2) 0.43
3. Винисиус Маркус II 2 0.29
4. Марциняк Адам 0 0
5. Серраренс Фабиан 0 0
6. Данх Адам 0 0
7. Завада Оскар 0 0
8. Млыньски Матеуш 0 0
ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пируло 1 0.14
2. Собоциньский Ян 1 0.14
3. Срнич Драголюб 0 0
4. Тромбка Михал 0 0

Карточки

Арка Гдыня
# Игрок      
1. Збозень Дамьян 3 0
2. Марциняк Адам 2 0
3. Копчински Михал 2 0
4. Млыньски Матеуш 2 0
5. Вавщик Якуб 2 0
6. Серраренс Фабиан 1 0
7. Марич Лука 1 0
8. Винисиус Маркус II 1 0
9. Налепа Михал II 1 0
10. Завада Оскар 1 0
ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Гимарайнш Рикарду 3 0
2. Домбровски Мацей 1 1
3. Вробель Якуб 1 1
4. Срнич Драголюб 2 0
5. Корраль Самуэль 2 0
6. Гжесик Ян 1 0
7. Собоциньский Ян 1 0
8. Вольски Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арка Гдыня 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 ЛКС Лодзь 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Арка Гдыня Последние 20 матчей: + = -
Корона Кельце 1:1 Арка Гдыня Ракув 3:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня
Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Легия 5:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь Арка Гдыня 3:2 Ракув Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:1 Краковия Лех 1:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Висла Краков 0:1 Арка Гдыня
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -
ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь
Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Арка Гдыня: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Экстракласса ЛКС Лодзь 0:2 Арка Гдыня Первая лига ЛКС Лодзь 3:0 Арка Гдыня Orange Ekstraklasa
Арка Гдыня 4:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 3 1 1 4 - 1 10
2. Висла Краков 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Гурник Забже 5 3 0 2 10 - 6 9
4. Заглембе Любин 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Ракув 5 3 0 2 9 - 9 9
6. Арка Гдыня 3:0 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Корона Кельце 4 0 1 3 4 - 7 1
8. ЛКС Лодзь 0:3 5 0 0 5 2 - 11 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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