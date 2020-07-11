Арка Гдыня
3:2
Конец матча
Стадион: ГОСиР
ЛКС Лодзь
1:0
19' ГолВинисиус Маркус II
2:0
41' ПенальтиНалепа Михал II
3:0
45' ГолЯнковски Мацей
45' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
45' Желтая карточкаМлыньски Матеуш
3:1
55' ГолКорраль Самуэль
3:2
85' ГолСекульски Лукаш
90' Желтая карточкаКлимчак Адриан
26
Данх
Адам
20
Пируло
99
Вробель
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Данх АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Вавщик ЯкубЗащитник
-
23 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Завада ОскарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вробель ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
12 Арндт ДавидВратарь
-
24 Лоренц МешкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
Ход матча
19'
41'
2:0
45'
3:0
45'
55'
3:1
85'
3:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янковски Мацей
|3
|0.43
|2.
|Налепа Михал II
|3 (2)
|0.43
|3.
|Винисиус Маркус II
|2
|0.29
|4.
|Марциняк Адам
|0
|0
|5.
|Серраренс Фабиан
|0
|0
|6.
|Данх Адам
|0
|0
|7.
|Завада Оскар
|0
|0
|8.
|Млыньски Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пируло
|1
|0.14
|2.
|Секульски Лукаш
|1
|0.14
|3.
|Корраль Самуэль
|1
|0.14
|4.
|Собоциньский Ян
|1
|0.14
|5.
|Тромбка Михал
|0
|0
|6.
|Срнич Драголюб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Збозень Дамьян
|3
|0
|2.
|Марциняк Адам
|2
|0
|3.
|Копчински Михал
|2
|0
|4.
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|5.
|Вавщик Якуб
|2
|0
|6.
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|7.
|Марич Лука
|1
|0
|8.
|Винисиус Маркус II
|1
|0
|9.
|Налепа Михал II
|1
|0
|10.
|Завада Оскар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|2.
|Домбровски Мацей
|1
|1
|3.
|Вробель Якуб
|1
|1
|4.
|Срнич Драголюб
|2
|0
|5.
|Корраль Самуэль
|2
|0
|6.
|Климчак Адриан
|1
|0
|7.
|Гжесик Ян
|1
|0
|8.
|Собоциньский Ян
|1
|0
|9.
|Вольски Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арка Гдыня
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|ЛКС Лодзь
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Арка Гдыня Последние 20 матчей: + = -Корона Кельце 1:1 Арка Гдыня Ракув 3:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня
Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Легия 5:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь Арка Гдыня 3:2 Ракув Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:1 Краковия Лех 1:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Висла Краков 0:1 Арка Гдыня
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь
Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Арка Гдыня: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|5
|3
|1
|1
|4 - 1
|10
|2.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Гурник Забже
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Ракув
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Арка Гдыня
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Корона Кельце
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|8.
|ЛКС Лодзь
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0