Шлёнск
2:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Погонь Щецин
21' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
0:1
23' ПенальтиФронччак Адам
1:1
29' ГолПуэрто Исраэль
2:1
45' ГолПлахета Пшемыслав
48' Желтая карточкаМатыня Хуберт
58' Желтая карточкаЦех Бенедикт
15
Тамаш
Марк
21
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гаска ДамианПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
21'
23'
0:1
29'
1:1
45'
48'
58'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плахета Пшемыслав
|3
|0.43
|2.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.29
|3.
|Экспозито Эрик
|1
|0.14
|4.
|Лабойко Якуб
|1
|0.14
|5.
|Пих Роберт
|0
|0
|6.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фронччак Адам
|2 (2)
|0.29
|2.
|Дрыгас Камил
|1
|0.14
|3.
|Нунеш Рикарду II
|1
|0.14
|4.
|Цибицки Павел
|0
|0
|5.
|Матыня Хуберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|3
|0
|2.
|Живулич Диего
|1
|1
|3.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|4.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|5.
|Тамаш Марк
|1
|0
|6.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|7.
|Гаска Дамиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|1
|2.
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|3.
|Фронччак Адам
|1
|0
|4.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|5.
|Штек Давид
|1
|0
|6.
|Листковски Марчин
|1
|0
|7.
|Нунеш Рикарду II
|1
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|0
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
|Погонь Щецин
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск
Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Легия
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Шлёнск
|2:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|5.
|Краковия
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|8.
|Погонь Щецин
|1:2
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2