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Шлёнск
2:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
21' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
0:1
23' Пенальти
Фронччак Адам
1:1
29' Гол
Пуэрто Исраэль
2:1
45' Гол
Плахета Пшемыслав
48' Желтая карточка
Матыня Хуберт
58' Желтая карточка
Цех Бенедикт
64'
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
23
Живулич
Диего
21
Лабойко
Якуб
19
Маркович
Филип
7
Пих
Роберт
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
1
Стипица
Данте
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
29
Листковски
Марчин
27
Ковальчик
Себастьян
14
Дрыгас
Камил
16
Хостикка
Сантери
9
Фронччак
Адам
Шлёнск
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

21'
Пуэрто Исраэль
 
23'
0:1
Фронччак Адам
29'
Пуэрто Исраэль
(Пих Роберт)
1:1
45'
Плахета Пшемыслав
(Экспозито Эрик)
2:1
48'
 
Матыня Хуберт
58'
 
Цех Бенедикт

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плахета Пшемыслав 3 0.43
2. Пуэрто Исраэль 2 0.29
3. Экспозито Эрик 1 0.14
4. Лабойко Якуб 1 0.14
5. Пих Роберт 0 0
6. Мончиньски Кжиштоф 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 2 (2) 0.29
2. Дрыгас Камил 1 0.14
3. Нунеш Рикарду II 1 0.14
4. Цибицки Павел 0 0
5. Матыня Хуберт 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Храпек Михал 3 0
2. Живулич Диего 1 1
3. Мончиньски Кжиштоф 2 0
4. Пуэрто Исраэль 1 0
5. Тамаш Марк 1 0
6. Мусонда Лубамба 1 0
7. Гаска Дамиан 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 3 1
2. Дабровски Дамьян 2 0
3. Фронччак Адам 1 0
4. Дрыгас Камил 1 0
5. Штек Давид 1 0
6. Листковски Марчин 1 0
7. Нунеш Рикарду II 1 0
8. Ковальчик Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)
 Погонь Щецин 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск
Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 4 3 0 1 4 - 4 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Легия 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Шлёнск 2:1 5 2 1 2 7 - 8 7
5. Краковия 5 2 0 3 8 - 8 6
6. Ягеллония 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Пяст 4 1 1 2 2 - 4 4
8. Погонь Щецин 1:2 5 0 2 3 4 - 7 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Цех Бенедикт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Матыня Хуберт получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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