  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Шлёнск
2:2
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
21' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
0:1
23' Пенальти
Фронччак Адам
1:1
29' Гол
Пуэрто Исраэль
2:1
45' Гол
Плахета Пшемыслав
48' Желтая карточка
Матыня Хуберт
58' Желтая карточка
Цех Бенедикт
2:2
84' Гол
Смолиньски Кацпер
90'+5
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
23
Живулич
Диего
21
Лабойко
Якуб
19
Маркович
Филип
7
Пих
Роберт
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
1
Стипица
Данте
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
29
Листковски
Марчин
27
Ковальчик
Себастьян
14
Дрыгас
Камил
16
Хостикка
Сантери
9
Фронччак
Адам
Шлёнск
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

21'
Пуэрто Исраэль
 
23'
0:1
Фронччак Адам
29'
Пуэрто Исраэль
(Пих Роберт)
1:1
45'
Плахета Пшемыслав
(Экспозито Эрик)
2:1
48'
 
Матыня Хуберт
58'
 
Цех Бенедикт
64'
 
Смолиньски Кацпер
Хостикка Сантери
71'
 
Журавски Мачей
Листковски Марчин
77'
Данковски Камиль
Мусонда Лубамба
 
80'
 
Турски Хуберт
Фронччак Адам
84'
Бергер Себастиан
Маркович Филип
 
84'
2:2
Смолиньски Кацпер
(Ковальчик Себастьян)
90'
Гаска Дамиан
Плахета Пшемыслав
 

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плахета Пшемыслав 3 0.43
2. Пуэрто Исраэль 2 0.29
3. Экспозито Эрик 1 0.14
4. Лабойко Якуб 1 0.14
5. Пих Роберт 0 0
6. Мончиньски Кжиштоф 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 2 (2) 0.29
2. Дрыгас Камил 1 0.14
3. Нунеш Рикарду II 1 0.14
4. Смолиньски Кацпер 1 0.14
5. Цибицки Павел 0 0
6. Матыня Хуберт 0 0
7. Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Храпек Михал 3 0
2. Живулич Диего 1 1
3. Мончиньски Кжиштоф 2 0
4. Пуэрто Исраэль 1 0
5. Тамаш Марк 1 0
6. Мусонда Лубамба 1 0
7. Гаска Дамиан 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 3 1
2. Дабровски Дамьян 2 0
3. Фронччак Адам 1 0
4. Цех Бенедикт 1 0
5. Дрыгас Камил 1 0
6. Штек Давид 1 0
7. Листковски Марчин 1 0
8. Нунеш Рикарду II 1 0
9. Ковальчик Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Погонь Щецин 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск
Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 4 3 0 1 4 - 4 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Легия 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Пяст 2:0 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Краковия 5 2 0 3 8 - 8 6
6. Шлёнск 5 1 2 2 7 - 9 5
7. Ягеллония 0:2 5 1 2 2 5 - 7 5
8. Погонь Щецин 5 0 3 2 5 - 7 3
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шлёнск 2:2 Погонь Щецин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный