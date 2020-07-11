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Легия
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Краковия
0'
8' Желтая карточка
Мартинш Андре
16' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
17' Желтая карточка
Michal Probierz
1:0
23' Гол
Пекхарт Томаш
30' Желтая карточка
Вшолек Павел
33' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
57'
33
Цежняк
Радослав
14
Карбовник
Михал
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
16
Роша
Луис
7
Антолич
Домагой
24
Мартинш
Андре
22
Вшолек
Павел
8
Гвилия
Валериане
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
34
Дитятьев
Алексей
33
Пестка
Камил
6
Лусюш
Сильвестер
4
Ханка
Серджу
22
Лосаж
Флорьян
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
11
Вдовяк
Матеуш
21
Лопеш
Рафаэл
Легия
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

8'
Мартинш Андре
 
10'
Слиш Бартош
Мартинш Андре
 
16'
 
Лосаж Флорьян
17'
 
Michal Probierz
23'
Пекхарт Томаш
(Вшолек Павел)
1:0
30'
Вшолек Павел
 
33'
 
Вдовяк Матеуш

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвилия Валериане 2 0.29
2. Пекхарт Томаш 1 0.14
3. Левчук Игор 1 0.14
4. Росолек Мацей 1 0.14
5. Вшолек Павел 0 0
6. Карбовник Михал 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 4 0.57
2. Сиплак Михал 1 0.14
3. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.14
4. Ханка Серджу 1 (1) 0.14
5. Вдовяк Матеуш 0 0
6. Фиолич Иван 0 0
7. Лосаж Флорьян 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Вшолек Павел 3 0
2. Столярски Павел 2 0
3. Aleksandar Vukovic 1 0
4. Мартинш Андре 1 0
5. Вешович Марко 1 0
6. Ветеска Матеуш 1 0
7. Гвилия Валериане 1 0
8. Лима Лукас II 1 0
9. Слиш Бартош 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Рыпэ Корнел 1 0
2. Грошшо Лукаш 1 0
3. Лопеш Рафаэл 1 0
4. Хелик Михал 1 0
5. Дитятьев Алексей 1 0
6. Сиплак Михал 1 0
7. Димун Милан 1 0
8. Вдовяк Матеуш 1 0
9. Лосаж Флорьян 1 0
10. Яблонски Давид 1 0
11. Лусюш Сильвестер 1 0
12. Michal Probierz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Краковия 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия
Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия
Краковия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия
Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув

Последние игры между собой

Легия: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Краковия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Краковия 3:0 Легия Кубок Легия 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса
Легия 0:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Легия 4:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Краковия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Легия 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Краковия 3:3 Легия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 4 3 0 1 4 - 4 9
2. Лех 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Легия 1:0 5 2 2 1 5 - 3 8
4. Краковия 0:1 5 2 0 3 8 - 7 6
5. Ягеллония 4 1 2 1 5 - 5 5
6. Шлёнск 4 1 1 2 5 - 7 4
7. Пяст 4 1 1 2 2 - 4 4
8. Погонь Щецин 4 0 2 2 3 - 5 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Вдовяк Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Вшолек Павел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Лосаж Флорьян получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Мартинш Андре уходит с поля. Слиш Бартош выходит вместо него
  • Желтая карточка
    8'
    Мартинш Андре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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