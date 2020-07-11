Легия
2:0
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Краковия
8' Желтая карточкаМартинш Андре
16' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
17' Желтая карточкаMichal Probierz
1:0
23' ГолПекхарт Томаш
30' Желтая карточкаВшолек Павел
33' Желтая карточкаВдовяк Матеуш
2:0
75' ГолГвилия Валериане
85' Желтая карточкаСлиш Бартош
90' Желтая карточкаХолевяк Матеуш
16
Роша
Луис
22
Вшолек
Павел
31
Грошшо
Лукаш
39
Хелик
Михал
33
Пестка
Камил
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Музык ВойцехВратарь
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Защитник
-
15 Мосур АриэльЗащитник
-
31 Пырдол ПётрПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
97 Пик ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
16'
17'
23'
1:0
30'
33'
75'
2:0
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвилия Валериане
|3
|0.43
|2.
|Пекхарт Томаш
|1
|0.14
|3.
|Левчук Игор
|1
|0.14
|4.
|Росолек Мацей
|1
|0.14
|5.
|Вшолек Павел
|0
|0
|6.
|Слиш Бартош
|0
|0
|7.
|Карбовник Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.57
|2.
|Сиплак Михал
|1
|0.14
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0.14
|4.
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.14
|5.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|6.
|Фиолич Иван
|0
|0
|7.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вшолек Павел
|3
|0
|2.
|Столярски Павел
|2
|0
|3.
|Слиш Бартош
|2
|0
|4.
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|5.
|Мартинш Андре
|1
|0
|6.
|Вешович Марко
|1
|0
|7.
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|8.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|9.
|Гвилия Валериане
|1
|0
|10.
|Лима Лукас II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|2.
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|3.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|4.
|Хелик Михал
|1
|0
|5.
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0
|7.
|Димун Милан
|1
|0
|8.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|9.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|10.
|Яблонски Давид
|1
|0
|11.
|Лусюш Сильвестер
|1
|0
|12.
|Michal Probierz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Краковия
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: + = -Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия
Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия
Краковия Последние 20 матчей: + = -Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия
Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув
Последние игры между собой
Легия: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Краковия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Легия 0:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Легия 4:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Краковия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Легия 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Краковия 3:3 Легия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Легия
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Краковия
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|5.
|Ягеллония
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|7.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|8.
|Погонь Щецин
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2