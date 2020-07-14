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Висла Плоцк
3:1
Конец матча

Стадион:
Корона Кельце
0'
0:1
1' Гол
Шелонговски Даниэль
21' Желтая карточка
Пешхала Пётр
1:1
30' Гол
Гарсия Анхель
34' Желтая карточка
Пападопулос Михал
2:1
41' Гол
Коцыля Давид
43' Желтая карточка
Ертсен Торгиль
3:1
44' Гол
Коцыля Давид
63' Желтая карточка
Цимопулос Темистоклис
72' Желтая карточка
Фурман Доминик
77' Желтая карточка
Швох Матеуш
80' Желтая карточка
Шимусик Гжегож
90' Желтая карточка
Меребашвили Георгий
90'+4
1
Каминьски
Кжиштоф
24
Гарсия
Анхель
18
Урига
Алан
3
Марцьяник
Михал
20
Стефанчик
Цезарий
17
Адамчик
Хуберт
8
Фурман
Доминик
46
Коцыля
Давид
9
Швох
Матеуш
27
Ертсен
Торгиль
26
Шеридан
Силлиан
88
Козёл
Марек
22
Спыхала
Матеуш
15
Пешхала
Пётр
4
Цимопулос
Темистоклис
25
Шимусик
Гжегож
8
Радин
Милан
6
Гнятич
Огнен
35
Шелонговски
Даниэль
37
Качмарски
Иво
29
Лисовски
Давид
72
Пападопулос
Михал
Висла Плоцк
4-2-3-1
Корона Кельце
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Шелонговски Даниэль
21'
 
Пешхала Пётр
30'
Гарсия Анхель
1:1
34'
 
Пападопулос Михал
41'
Коцыля Давид
(Ертсен Торгиль)
2:1
43'
Ертсен Торгиль
 
44'
Коцыля Давид
3:1
60'
 
Jakub Gorski
Лисовски Давид
63'
 
Цимопулос Темистоклис
71'
 
Особиньски Якуб
Козёл Марек
72'
Фурман Доминик
 
73'
Павляк Александр
Стефанчик Цезарий
 
73'
Амбросевич Мацей
Фурман Доминик
 
73'
 
Совиньски Матеуш
Радин Милан
77'
Швох Матеуш
 
80'
 
Шимусик Гжегож
85'
Меребашвили Георгий
Ертсен Торгиль
 
90'
Меребашвили Георгий
 

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коцыля Давид 2 0.29
2. Шеридан Силлиан 1 0.14
3. Адамчик Хуберт 1 0.14
4. Томасик Пётр 1 0.14
5. Швох Матеуш 1 0.14
6. Гарсия Анхель 1 0.14
7. Марцьяник Михал 0 0
8. Ертсен Торгиль 0 0
Корона Кельце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форселль Петтери 2 0.29
2. Шелонговски Даниэль 2 0.29
3. Цимопулос Темистоклис 1 0.14
4. Шимусик Гжегож 1 0.14
5. Гардавски Михаэль 0 0
6. Гнятич Огнен 0 0
7. Ковачевич Аднан 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 3 0
2. Марцьяник Михал 2 0
3. Коцыля Давид 2 0
4. Меребашвили Георгий 1 0
5. Стефанчик Цезарий 1 0
6. Фурман Доминик 1 0
7. Ертсен Торгиль 1 0
8. Гарсия Анхель 1 0
9. Амбросевич Мацей 1 0
Корона Кельце
# Игрок      
1. Цимопулос Темистоклис 3 0
2. Цебуля Марчин 1 1
3. Гардавски Михаэль 2 0
4. Гнятич Огнен 2 0
5. Шимусик Гжегож 2 0
6. Радин Милан 2 0
7. Пападопулос Михал 1 0
8. Кильб Яцек 1 0
9. Козёл Марек 1 0
10. Зубровски Якуб 1 0
11. Спыхала Матеуш 1 0
12. Пешхала Пётр 1 0
13. Длугош Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0
 Корона Кельце 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк
Корона Кельце Последние 20 матчей: + = -
Висла Краков 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Ракув
Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:3 Лех Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Корона Кельце: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Корона Кельце 4:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Второй дивизион Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Гурник Забже 6 4 0 2 12 - 7 12
3. Заглембе Любин 6 4 0 2 10 - 7 12
4. Висла Краков 6 3 1 2 7 - 8 10
5. Ракув 6 3 0 3 11 - 12 9
6. Арка Гдыня 6 2 2 2 10 - 10 8
7. ЛКС Лодзь 6 1 0 5 7 - 13 3
8. Корона Кельце 6 0 2 4 6 - 11 2
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