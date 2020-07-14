Висла Плоцк
3:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Корона Кельце
0:1
1' ГолШелонговски Даниэль
21' Желтая карточкаПешхала Пётр
1:1
30' ГолГарсия Анхель
34' Желтая карточкаПападопулос Михал
2:1
41' ГолКоцыля Давид
43' Желтая карточкаЕртсен Торгиль
3:1
44' ГолКоцыля Давид
63' Желтая карточкаЦимопулос Темистоклис
72' Желтая карточкаФурман Доминик
77' Желтая карточкаШвох Матеуш
80' Желтая карточкаШимусик Гжегож
90' Желтая карточкаМеребашвили Георгий
18
Урига
Алан
46
Коцыля
Давид
88
Козёл
Марек
15
Пешхала
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
-
88 Козёл МарекВратарь
- Защитник
-
15 Пешхала ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Jakub Gorski
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
1'
21'
30'
1:1
41'
2:1
43'
44'
3:1
72'
77'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коцыля Давид
|2
|0.29
|2.
|Шеридан Силлиан
|1
|0.14
|3.
|Адамчик Хуберт
|1
|0.14
|4.
|Томасик Пётр
|1
|0.14
|5.
|Швох Матеуш
|1
|0.14
|6.
|Гарсия Анхель
|1
|0.14
|7.
|Марцьяник Михал
|0
|0
|8.
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форселль Петтери
|2
|0.29
|2.
|Шелонговски Даниэль
|2
|0.29
|3.
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0.14
|4.
|Шимусик Гжегож
|1
|0.14
|5.
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|6.
|Гнятич Огнен
|0
|0
|7.
|Ковачевич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|3
|0
|2.
|Марцьяник Михал
|2
|0
|3.
|Коцыля Давид
|2
|0
|4.
|Меребашвили Георгий
|1
|0
|5.
|Стефанчик Цезарий
|1
|0
|6.
|Фурман Доминик
|1
|0
|7.
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|8.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|9.
|Амбросевич Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цимопулос Темистоклис
|3
|0
|2.
|Цебуля Марчин
|1
|1
|3.
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|4.
|Гнятич Огнен
|2
|0
|5.
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|6.
|Радин Милан
|2
|0
|7.
|Пападопулос Михал
|1
|0
|8.
|Кильб Яцек
|1
|0
|9.
|Козёл Марек
|1
|0
|10.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|11.
|Спыхала Матеуш
|1
|0
|12.
|Пешхала Пётр
|1
|0
|13.
|Длугош Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|Корона Кельце
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк
Корона Кельце Последние 20 матчей: + = -Висла Краков 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Ракув
Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:3 Лех Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Корона Кельце: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Корона Кельце 4:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Второй дивизион Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Гурник Забже
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Заглембе Любин
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|Висла Краков
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|5.
|Ракув
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|6.
|Арка Гдыня
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|ЛКС Лодзь
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|8.
|Корона Кельце
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2