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Ягеллония
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Шлёнск
0'
8' Желтая карточка
Пих Роберт
1:0
12' Гол
Романчук Тарас
31' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
36'
55
Xavier
Dziekonski
2
Кадлец
Андрей
4
Блышко
Войцех
5
Шимонович
Давид
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
14
Пржикрыл
Томаш
21
Пульич
Яков
1
Путноцки
Матуш
30
Данковски
Камиль
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
21
Лабойко
Якуб
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
Ягеллония
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Пих Роберт
12'
Романчук Тарас
(Поспишил Мартин)
1:0
31'
Бедварссон Бедвар
 

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 2 (1) 0.29
2. Рунье Иван 1 0.14
3. Пржикрыл Томаш 1 0.14
4. Романчук Тарас 1 0.14
5. Бида Бартош 1 0.14
6. Вуйцицки Якуб 0 0
7. Поспишил Мартин 0 0
8. Имас Хесус 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плахета Пшемыслав 3 0.43
2. Пуэрто Исраэль 2 0.29
3. Экспозито Эрик 1 0.14
4. Лабойко Якуб 1 0.14
5. Мончиньски Кжиштоф 0 0
6. Пих Роберт 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Пульич Яков 2 0
2. Цэру Богдан 2 0
3. Бида Бартош 2 0
4. Борысюк Ариэль 1 0
5. Макушевски Мацей 1 0
6. Рунье Иван 1 0
7. Камара Хуан 1 0
8. Романчук Тарас 1 0
9. Бедварссон Бедвар 1 0
10. Блышко Войцех 1 0
11. Вдовик Бартломей 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Храпек Михал 3 0
2. Живулич Диего 1 1
3. Мончиньски Кжиштоф 2 0
4. Пих Роберт 1 0
5. Пуэрто Исраэль 1 0
6. Тамаш Марк 1 0
7. Мусонда Лубамба 1 0
8. Гаска Дамиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Шлёнск 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия
Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия
Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шлёнск: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:4 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:4 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Шлёнск 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Ягеллония Кубок Польши Шлёнск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:3 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:0 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Лехия Гданьск 0:0 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Легия 0:0 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ягеллония 1:0 6 2 2 2 6 - 7 8
5. Пяст 0:1 6 2 1 3 4 - 5 7
6. Краковия 0:1 6 2 0 4 8 - 9 6
7. Погонь Щецин 1:0 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Шлёнск 0:1 6 1 2 3 7 - 10 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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