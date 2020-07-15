Ягеллония
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Городской стадион Белостока
Шлёнск
8' Желтая карточкаПих Роберт
1:0
12' ГолРоманчук Тарас
31' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гаска ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
8'
12'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|2 (1)
|0.29
|2.
|Рунье Иван
|1
|0.14
|3.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.14
|4.
|Романчук Тарас
|1
|0.14
|5.
|Бида Бартош
|1
|0.14
|6.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|7.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|8.
|Имас Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плахета Пшемыслав
|3
|0.43
|2.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.29
|3.
|Экспозито Эрик
|1
|0.14
|4.
|Лабойко Якуб
|1
|0.14
|5.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|6.
|Пих Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пульич Яков
|2
|0
|2.
|Цэру Богдан
|2
|0
|3.
|Бида Бартош
|2
|0
|4.
|Борысюк Ариэль
|1
|0
|5.
|Макушевски Мацей
|1
|0
|6.
|Рунье Иван
|1
|0
|7.
|Камара Хуан
|1
|0
|8.
|Романчук Тарас
|1
|0
|9.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|10.
|Блышко Войцех
|1
|0
|11.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|3
|0
|2.
|Живулич Диего
|1
|1
|3.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|4.
|Пих Роберт
|1
|0
|5.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|6.
|Тамаш Марк
|1
|0
|7.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|8.
|Гаска Дамиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Шлёнск
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия
Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия
Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шлёнск: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шлёнск 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:4 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Шлёнск 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Ягеллония Кубок Польши Шлёнск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:3 Ягеллония Экстракласса