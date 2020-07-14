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ЛКС Лодзь
3:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Ракув
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Корраль Самуэль
1:1
16' Гол
Тромбка Михал
18' Желтая карточка
Шварц Петр
35' Желтая карточка
Корраль Самуэль
1:2
39' Гол в свои ворота
Вольски Мацей
2:2
51' Гол
Корраль Самуэль
3:2
71' Гол
Корраль Самуэль
73'
1
Маляж
Аркадиуш
6
Вольски
Мацей
5
Домбровски
Мацей
17
Грасия
Карлос
3
Климчак
Адриан
20
Пируло
19
Тромбка
Михал
29
Розвандович
Максимилиан
42
Срнич
Драголюб
16
Ратайчик
Адам
9
Корраль
Самуэль
1
Глива
Михал
14
Косцельны
Камиль
6
Невулис
Анджей
89
Миколаевски
Даниэль
27
Бартл
Даниэл
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
11
Ожебала
Пшемислав
91
Форбс
Браун
43
Тиянич
Давид
ЛКС Лодзь
4-5-1
Ракув
3-4-3

Ход матча

13'
0:1
Корраль Самуэль
16'
Тромбка Михал
(Корраль Самуэль)
1:1
18'
 
Шварц Петр
35'
Корраль Самуэль
 
39'
1:2
Вольски Мацей
51'
Корраль Самуэль
(Пируло)
2:2
63'
 
Мусёлик Себастьян
Форбс Браун
71'
Корраль Самуэль
3:2

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корраль Самуэль 2 0.29
2. Тромбка Михал 1 0.14
3. Пируло 1 0.14
4. Секульски Лукаш 1 0.14
5. Собоциньский Ян 1 0.14
6. Срнич Драголюб 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Косцельны Камиль 2 0.29
2. Шварц Петр 2 (1) 0.29
3. Тудор Фран 1 0.14
4. Тиянич Давид 1 0.14
5. Пёнтковски Камиль 1 0.14
6. Малиновски Петр 1 0.14
7. Сапала Игор 1 0.14

Карточки

ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Гимарайнш Рикарду 3 0
2. Корраль Самуэль 3 0
3. Домбровски Мацей 1 1
4. Вробель Якуб 1 1
5. Срнич Драголюб 2 0
6. Климчак Адриан 1 0
7. Гжесик Ян 1 0
8. Собоциньский Ян 1 0
9. Вольски Мацей 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Шварц Петр 2 0
2. Косцельны Камиль 2 0
3. Форбс Браун 1 0
4. Шумски Якуб 1 0
5. Кун Патрик 1 0
6. Ожебала Пшемислав 1 0
7. Петрашек Томаш 1 0
8. Тудор Фран 1 0
9. Сапала Игор 1 0
10. Пёнтковски Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛКС Лодзь 25% (1) 0 0 25% (1) 0 50% (2)
 Ракув 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -
Арка Гдыня 3:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже
Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув
Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Экстракласса ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Первый дивизион Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3:1 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Гурник Забже 2:1 6 4 0 2 12 - 7 12
3. Заглембе Любин 3:1 6 4 0 2 10 - 7 12
4. Ракув 2:2 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Висла Краков 1:3 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Арка Гдыня 1:2 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Корона Кельце 1:3 6 0 2 4 6 - 11 2
8. ЛКС Лодзь 2:2 6 0 1 5 6 - 13 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Вольски Мацей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    35'
    Корраль Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Шварц Петр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Тромбка Михал бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Корраль Самуэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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