ЛКС Лодзь
3:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Stadion LKS
Ракув
0:1
13' Гол в свои воротаКорраль Самуэль
1:1
16' ГолТромбка Михал
18' Желтая карточкаШварц Петр
35' Желтая карточкаКорраль Самуэль
1:2
39' Гол в свои воротаВольски Мацей
2:2
51' ГолКорраль Самуэль
3:2
71' ГолКорраль Самуэль
20
Пируло
27
Бартл
Даниэл
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
43
Тиянич
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Арндт ДавидВратарь
-
24 Лоренц МешкоЗащитник
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вробель ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
19 Батор ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
13'
0:1
16'
1:1
18'
35'
39'
1:2
51'
2:2
71'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корраль Самуэль
|2
|0.29
|2.
|Тромбка Михал
|1
|0.14
|3.
|Пируло
|1
|0.14
|4.
|Секульски Лукаш
|1
|0.14
|5.
|Собоциньский Ян
|1
|0.14
|6.
|Срнич Драголюб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Косцельны Камиль
|2
|0.29
|2.
|Шварц Петр
|2 (1)
|0.29
|3.
|Тудор Фран
|1
|0.14
|4.
|Тиянич Давид
|1
|0.14
|5.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.14
|6.
|Малиновски Петр
|1
|0.14
|7.
|Сапала Игор
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|2.
|Корраль Самуэль
|3
|0
|3.
|Домбровски Мацей
|1
|1
|4.
|Вробель Якуб
|1
|1
|5.
|Срнич Драголюб
|2
|0
|6.
|Климчак Адриан
|1
|0
|7.
|Гжесик Ян
|1
|0
|8.
|Собоциньский Ян
|1
|0
|9.
|Вольски Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шварц Петр
|2
|0
|2.
|Косцельны Камиль
|2
|0
|3.
|Форбс Браун
|1
|0
|4.
|Шумски Якуб
|1
|0
|5.
|Кун Патрик
|1
|0
|6.
|Ожебала Пшемислав
|1
|0
|7.
|Петрашек Томаш
|1
|0
|8.
|Тудор Фран
|1
|0
|9.
|Сапала Игор
|1
|0
|10.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛКС Лодзь
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Ракув
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -Арка Гдыня 3:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже
Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия
Ракув Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув
Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3:1
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Гурник Забже
|2:1
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Заглембе Любин
|3:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|Ракув
|2:2
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Висла Краков
|1:3
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Арка Гдыня
|1:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Корона Кельце
|1:3
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|8.
|ЛКС Лодзь
|2:2
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1