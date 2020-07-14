ЛКС Лодзь
3:2
Конец матча
Стадион: Stadion LKS
Ракув
0:1
13' Гол в свои воротаКорраль Самуэль
1:1
16' ГолТромбка Михал
18' Желтая карточкаШварц Петр
35' Желтая карточкаКорраль Самуэль
1:2
39' Гол в свои воротаВольски Мацей
2:2
51' ГолКорраль Самуэль
3:2
71' ГолКорраль Самуэль
74' Желтая карточкаБартл Даниэл
79' Желтая карточкаДомбровски Мацей
83' Желтая карточкаСрнич Драголюб
83' Желтая карточкаОжебала Пшемислав
90' Желтая карточкаТиянич Давид
20
Пируло
27
Бартл
Даниэл
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
43
Тиянич
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Арндт ДавидВратарь
-
24 Лоренц МешкоЗащитник
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вробель ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
19 Батор ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
13'
0:1
16'
1:1
18'
35'
39'
1:2
51'
71'
3:2
74'
79'
83'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корраль Самуэль
|3
|0.43
|2.
|Тромбка Михал
|1
|0.14
|3.
|Пируло
|1
|0.14
|4.
|Секульски Лукаш
|1
|0.14
|5.
|Собоциньский Ян
|1
|0.14
|6.
|Срнич Драголюб
|0
|0
|7.
|Домингес Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Косцельны Камиль
|2
|0.29
|2.
|Шварц Петр
|2 (1)
|0.29
|3.
|Тудор Фран
|1
|0.14
|4.
|Тиянич Давид
|1
|0.14
|5.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.14
|6.
|Малиновски Петр
|1
|0.14
|7.
|Сапала Игор
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Домбровски Мацей
|2
|1
|2.
|Срнич Драголюб
|3
|0
|3.
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|4.
|Корраль Самуэль
|3
|0
|5.
|Вробель Якуб
|1
|1
|6.
|Климчак Адриан
|1
|0
|7.
|Гжесик Ян
|1
|0
|8.
|Собоциньский Ян
|1
|0
|9.
|Вольски Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шварц Петр
|2
|0
|2.
|Ожебала Пшемислав
|2
|0
|3.
|Косцельны Камиль
|2
|0
|4.
|Бартл Даниэл
|1
|0
|5.
|Форбс Браун
|1
|0
|6.
|Шумски Якуб
|1
|0
|7.
|Кун Патрик
|1
|0
|8.
|Петрашек Томаш
|1
|0
|9.
|Тудор Фран
|1
|0
|10.
|Тиянич Давид
|1
|0
|11.
|Сапала Игор
|1
|0
|12.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛКС Лодзь
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Ракув
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -Арка Гдыня 3:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже
Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия
Ракув Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув
Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Гурник Забже
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Заглембе Любин
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|Висла Краков
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|5.
|Ракув
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|6.
|Арка Гдыня
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|ЛКС Лодзь
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|8.
|Корона Кельце
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2