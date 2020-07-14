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ЛКС Лодзь
3:2
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Корраль Самуэль
1:1
16' Гол
Тромбка Михал
18' Желтая карточка
Шварц Петр
35' Желтая карточка
Корраль Самуэль
1:2
39' Гол в свои ворота
Вольски Мацей
2:2
51' Гол
Корраль Самуэль
3:2
71' Гол
Корраль Самуэль
74' Желтая карточка
Бартл Даниэл
79' Желтая карточка
Домбровски Мацей
83' Желтая карточка
Срнич Драголюб
83' Желтая карточка
Ожебала Пшемислав
90' Желтая карточка
Тиянич Давид
90'+3
1
Маляж
Аркадиуш
6
Вольски
Мацей
5
Домбровски
Мацей
17
Грасия
Карлос
3
Климчак
Адриан
20
Пируло
19
Тромбка
Михал
29
Розвандович
Максимилиан
42
Срнич
Драголюб
16
Ратайчик
Адам
9
Корраль
Самуэль
1
Глива
Михал
14
Косцельны
Камиль
6
Невулис
Анджей
89
Миколаевски
Даниэль
27
Бартл
Даниэл
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
11
Ожебала
Пшемислав
91
Форбс
Браун
43
Тиянич
Давид
ЛКС Лодзь
4-5-1
Ракув
3-4-3

Ход матча

13'
0:1
Корраль Самуэль
16'
Тромбка Михал
(Корраль Самуэль)
1:1
18'
 
Шварц Петр
35'
Корраль Самуэль
 
39'
1:2
Вольски Мацей
51'
Корраль Самуэль
(Домингес Антонио)
2:2
63'
 
Мусёлик Себастьян
Форбс Браун
71'
Корраль Самуэль
(Пируло)
3:2
74'
 
Бартл Даниэл
75'
 
Лидерман Бен
Шварц Петр
79'
Домбровски Мацей
 
83'
Срнич Драголюб
 
83'
 
Ожебала Пшемислав
87'
 
Ях Ярослав
Кун Патрик
89'
Домингес Антонио
Срнич Драголюб
 
90'
 
Тиянич Давид

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корраль Самуэль 3 0.43
2. Тромбка Михал 1 0.14
3. Пируло 1 0.14
4. Секульски Лукаш 1 0.14
5. Собоциньский Ян 1 0.14
6. Срнич Драголюб 0 0
7. Домингес Антонио 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Косцельны Камиль 2 0.29
2. Шварц Петр 2 (1) 0.29
3. Тудор Фран 1 0.14
4. Тиянич Давид 1 0.14
5. Пёнтковски Камиль 1 0.14
6. Малиновски Петр 1 0.14
7. Сапала Игор 1 0.14

Карточки

ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Домбровски Мацей 2 1
2. Срнич Драголюб 3 0
3. Гимарайнш Рикарду 3 0
4. Корраль Самуэль 3 0
5. Вробель Якуб 1 1
6. Климчак Адриан 1 0
7. Гжесик Ян 1 0
8. Собоциньский Ян 1 0
9. Вольски Мацей 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Шварц Петр 2 0
2. Ожебала Пшемислав 2 0
3. Косцельны Камиль 2 0
4. Бартл Даниэл 1 0
5. Форбс Браун 1 0
6. Шумски Якуб 1 0
7. Кун Патрик 1 0
8. Петрашек Томаш 1 0
9. Тудор Фран 1 0
10. Тиянич Давид 1 0
11. Сапала Игор 1 0
12. Пёнтковски Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛКС Лодзь 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Ракув 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -
Арка Гдыня 3:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже
Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув
Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Экстракласса ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Первый дивизион Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Гурник Забже 6 4 0 2 12 - 7 12
3. Заглембе Любин 6 4 0 2 10 - 7 12
4. Висла Краков 6 3 1 2 7 - 8 10
5. Ракув 6 3 0 3 11 - 12 9
6. Арка Гдыня 6 2 2 2 10 - 10 8
7. ЛКС Лодзь 6 1 0 5 7 - 13 3
8. Корона Кельце 6 0 2 4 6 - 11 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Вольски Мацей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    35'
    Корраль Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Шварц Петр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Тромбка Михал бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Корраль Самуэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ЛКС Лодзь 3:2 Ракув онлайн

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