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Краковия
1:2
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
0:1
25' Гол
Гюткьяр Кристиан
55' Желтая карточка
Яблонски Давид
58' Желтая карточка
Шатка Любомир
60' Желтая карточка
Модер Якуб
0:2
73' Гол
Мархвиньски Филип
1:2
81' Гол в свои ворота
Црномаркович Джордже
90' Желтая карточка
Рамирес Даниэль
90'+5
40
Пешкович
Михал
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
85
Яблонски
Давид
88
Феррарессо
Диего
6
Лусюш
Сильвестер
22
Лосаж
Флорьян
11
Вдовяк
Матеуш
25
Ракочи
Михал
7
Хавьер
Тиаго
99
Вестеницки
Томаш
33
Шиманьски
Кароль
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
15
Модер
Якуб
14
Рамирес
Даниэль
38
Каминьски
Якуб
7
Юзвяк
Камиль
36
Мархвиньски
Филип
9
Гюткьяр
Кристиан
Краковия
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Гюткьяр Кристиан
(Пухач Тымотеуш)
55'
Яблонски Давид
 
58'
 
Шатка Любомир
60'
 
Модер Якуб
62'
Пик Даниэль
Ракочи Михал
 
68'
 
Скурась Михал
Юзвяк Камиль
73'
0:2
Мархвиньски Филип
(Скурась Михал)
74'
Tomasz Bala
Вестеницки Томаш
 
77'
 
Мухар Карло
Модер Якуб
81'
Црномаркович Джордже
1:2
86'
Димун Милан
Лосаж Флорьян
 
88'
 
Жамалетдинов Тимур
Гюткьяр Кристиан
90'
 
Рамирес Даниэль

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 4 0.57
2. Сиплак Михал 1 0.14
3. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.14
4. Ханка Серджу 1 (1) 0.14
5. Вдовяк Матеуш 0 0
6. Фиолич Иван 0 0
7. Лосаж Флорьян 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юзвяк Камиль 2 0.29
2. Модер Якуб 2 (1) 0.29
3. Гюткьяр Кристиан 2 0.29
4. Тиба Педру 1 0.14
5. Рамирес Даниэль 1 0.14
6. Гумни Роберт 1 0.14
7. Мархвиньски Филип 1 0.14
8. Каминьски Якуб 1 0.14
9. Жамалетдинов Тимур 0 0
10. Пухач Тымотеуш 0 0
11. Скурась Михал 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Яблонски Давид 2 0
2. Рыпэ Корнел 1 0
3. Грошшо Лукаш 1 0
4. Лопеш Рафаэл 1 0
5. Хелик Михал 1 0
6. Дитятьев Алексей 1 0
7. Сиплак Михал 1 0
8. Димун Милан 1 0
9. Вдовяк Матеуш 1 0
10. Лосаж Флорьян 1 0
11. Лусюш Сильвестер 1 0
12. Michal Probierz 1 0
Лех
# Игрок      
1. Рогне Томас 1 1
2. Гюткьяр Кристиан 2 0
3. Шатка Любомир 2 0
4. Рамирес Даниэль 2 0
5. Црномаркович Джордже 2 0
6. Модер Якуб 2 0
7. Бутко Богдан 1 0
8. Ван дер Харт Микки 1 0
9. Тиба Педру 1 0
10. Гумни Роберт 1 0
11. Млечко Милош 1 0
12. Пухач Тымотеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)
 Лех 10% (1) 50% (5) 10% (1) 0 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: + = -
Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин
Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия
Лех Последние 20 матчей: + = -
Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех
Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Краковия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лех: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Краковия 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса
Лех 2:0 Краковия Экстракласса Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:4 Лех Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 6 14
2. Лехия Гданьск 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Легия 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ягеллония 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Пяст 6 2 1 3 4 - 5 7
6. Краковия 6 2 0 4 9 - 10 6
7. Погонь Щецин 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Шлёнск 6 1 2 3 8 - 11 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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