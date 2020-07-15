Краковия
1:2
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Лех
0:1
25' ГолГюткьяр Кристиан
55' Желтая карточкаЯблонски Давид
58' Желтая карточкаШатка Любомир
60' Желтая карточкаМодер Якуб
0:2
73' ГолМархвиньски Филип
1:2
81' Гол в свои воротаЦрномаркович Джордже
90' Желтая карточкаРамирес Даниэль
25
Ракочи
Михал
91
Бутко
Богдан
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльНападающий
-
18 Tomasz Bala
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
25'
55'
58'
60'
73'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.57
|2.
|Сиплак Михал
|1
|0.14
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0.14
|4.
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.14
|5.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|6.
|Фиолич Иван
|0
|0
|7.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юзвяк Камиль
|2
|0.29
|2.
|Модер Якуб
|2 (1)
|0.29
|3.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.29
|4.
|Тиба Педру
|1
|0.14
|5.
|Рамирес Даниэль
|1
|0.14
|6.
|Гумни Роберт
|1
|0.14
|7.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.14
|8.
|Каминьски Якуб
|1
|0.14
|9.
|Жамалетдинов Тимур
|0
|0
|10.
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|11.
|Скурась Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Яблонски Давид
|2
|0
|2.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|3.
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|4.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|5.
|Хелик Михал
|1
|0
|6.
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|7.
|Сиплак Михал
|1
|0
|8.
|Димун Милан
|1
|0
|9.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|10.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|11.
|Лусюш Сильвестер
|1
|0
|12.
|Michal Probierz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рогне Томас
|1
|1
|2.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|3.
|Шатка Любомир
|2
|0
|4.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|5.
|Црномаркович Джордже
|2
|0
|6.
|Модер Якуб
|2
|0
|7.
|Бутко Богдан
|1
|0
|8.
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|9.
|Тиба Педру
|1
|0
|10.
|Гумни Роберт
|1
|0
|11.
|Млечко Милош
|1
|0
|12.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|Лех
|10% (1)
|50% (5)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: + = -Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин
Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия
Лех Последние 20 матчей: + = -Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех
Последние игры между собой
Краковия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лех: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лех 2:0 Краковия Экстракласса Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:4 Лех Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|2.
|Лехия Гданьск
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|3.
|Легия
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|6.
|Краковия
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|7.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5