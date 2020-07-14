Заглембе Любин
3:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Заглебье Любин
Висла Краков
0:1
9' ГолТургеман Алон
1:1
31' ГолСтажиньски Филип
34' Желтая карточкаЖивец Саша
35' Желтая карточкаКувельич Никола
2:1
38' ГолЖивец Саша
50' Желтая карточкаГулдан Любомир
50' Желтая карточкаВойтковски Камиль
3:1
58' ГолПореба Лукаш
39
Бохар
Дамьян
17
Шиш
Патрик
19
Нипзуй
Давид
10
Баша
Вуллнет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тосик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
74 Kamil Kruk
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Kacper Duda
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
9'
0:1
31'
34'
35'
38'
2:1
50'
58'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|2
|0.29
|2.
|Башкиров Евгений
|2
|0.29
|3.
|Стажиньски Филип
|1
|0.14
|4.
|Живец Саша
|1
|0.14
|5.
|Гулдан Любомир
|1
|0.14
|6.
|Дражич Деян
|1
|0.14
|7.
|Бялек Бартош
|1
|0.14
|8.
|Копац Бартош
|0
|0
|9.
|Червински Алан
|0
|0
|10.
|Шиш Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тургеман Алон
|5 (1)
|0.71
|2.
|Блащиковский Якуб
|1 (1)
|0.14
|3.
|Букса Александр
|1
|0.14
|4.
|Садлок Мацей
|0
|0
|5.
|Чука Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гулдан Любомир
|3
|1
|2.
|Червински Алан
|1
|1
|3.
|Живец Саша
|2
|0
|4.
|Балич Саша
|2
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|6.
|Дражич Деян
|1
|0
|7.
|Йончи Доминик
|1
|0
|8.
|Пореба Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кувельич Никола
|3
|1
|2.
|Нипзуй Давид
|3
|0
|3.
|Войтковски Камиль
|2
|0
|4.
|Клеменз Лукаш
|2
|0
|5.
|Холовня Матеуш
|0
|1
|6.
|Баша Вуллнет
|1
|0
|7.
|Садлок Мацей
|1
|0
|8.
|Яницки Рафал
|1
|0
|9.
|Эберт
|1
|0
|10.
|Павловский Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|0
|Висла Краков
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк
Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Висла Краков: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3:1
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Гурник Забже
|2:1
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Заглембе Любин
|3:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|Ракув
|2:2
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Висла Краков
|1:3
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Арка Гдыня
|1:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Корона Кельце
|1:3
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|8.
|ЛКС Лодзь
|2:2
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1