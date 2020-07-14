  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Заглембе Любин
3:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Висла Краков
0'
0:1
9' Гол
Тургеман Алон
1:1
31' Гол
Стажиньски Филип
34' Желтая карточка
Живец Саша
35' Желтая карточка
Кувельич Никола
2:1
38' Гол
Живец Саша
50' Желтая карточка
Гулдан Любомир
50' Желтая карточка
Войтковски Камиль
3:1
58' Гол
Пореба Лукаш
74'
22
Биззад
Каспер
44
Червински
Алан
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
8
Пореба
Лукаш
4
Башкиров
Евгений
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
17
Шиш
Патрик
1
Лис
Матеуш
4
Садлок
Мацей
5
Клеменз
Лукаш
27
Василевски
Марцин
19
Нипзуй
Давид
10
Баша
Вуллнет
21
Кувельич
Никола
26
Войтковски
Камиль
9
Богуски
Рафал
29
Тупта
Любомир
17
Тургеман
Алон
Заглембе Любин
4-2-3-1
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Тургеман Алон
31'
Стажиньски Филип
(Червински Алан)
1:1
34'
Живец Саша
 
35'
 
Кувельич Никола
38'
Живец Саша
(Шиш Патрик)
2:1
46'
 
Павловский Дамьян
Баша Вуллнет
50'
Гулдан Любомир
 
50'
 
Войтковски Камиль
58'
Пореба Лукаш
(Стажиньски Филип)
3:1
62'
 
Букса Александр
Тургеман Алон

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 2 0.29
2. Башкиров Евгений 2 0.29
3. Стажиньски Филип 1 0.14
4. Живец Саша 1 0.14
5. Гулдан Любомир 1 0.14
6. Дражич Деян 1 0.14
7. Бялек Бартош 1 0.14
8. Копац Бартош 0 0
9. Червински Алан 0 0
10. Шиш Патрик 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тургеман Алон 5 (1) 0.71
2. Блащиковский Якуб 1 (1) 0.14
3. Букса Александр 1 0.14
4. Садлок Мацей 0 0
5. Чука Виктор 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Гулдан Любомир 3 1
2. Червински Алан 1 1
3. Живец Саша 2 0
4. Балич Саша 2 0
5. Башкиров Евгений 1 0
6. Дражич Деян 1 0
7. Йончи Доминик 1 0
8. Пореба Лукаш 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Кувельич Никола 3 1
2. Нипзуй Давид 3 0
3. Войтковски Камиль 2 0
4. Клеменз Лукаш 2 0
5. Холовня Матеуш 0 1
6. Баша Вуллнет 1 0
7. Садлок Мацей 1 0
8. Яницки Рафал 1 0
9. Эберт 1 0
10. Павловский Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2) 0
 Висла Краков 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -
Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк
Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Висла Краков: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Экстракласса
Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3:1 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Гурник Забже 2:1 6 4 0 2 12 - 7 12
3. Заглембе Любин 3:1 6 4 0 2 10 - 7 12
4. Ракув 2:2 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Висла Краков 1:3 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Арка Гдыня 1:2 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Корона Кельце 1:3 6 0 2 4 6 - 11 2
8. ЛКС Лодзь 2:2 6 0 1 5 6 - 13 1
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Живец Саша бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Nikola Kuveljic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Живец Саша получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Стажиньски Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Тургеман Алон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Заглембе Любин 3:1 Висла Краков онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный