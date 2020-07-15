Погонь Щецин
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Пяст
1:0
21' ГолПодставски Томаш
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
88
Корун
Урош
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фронччак Адам
|2 (2)
|0.29
|2.
|Дрыгас Камил
|1
|0.14
|3.
|Подставски Томаш
|1
|0.14
|4.
|Нунеш Рикарду II
|1
|0.14
|5.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.14
|6.
|Цибицки Павел
|0
|0
|7.
|Матыня Хуберт
|0
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пажишек Пётр
|2
|0.29
|2.
|Феликс Хорхе
|2 (1)
|0.29
|3.
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|1
|2.
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|3.
|Фронччак Адам
|1
|0
|4.
|Цех Бенедикт
|1
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|6.
|Штек Давид
|1
|0
|7.
|Листковски Марчин
|1
|0
|8.
|Нунеш Рикарду II
|1
|0
|9.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыманяк Бартош
|1
|1
|2.
|Милевски Себастиан
|1
|1
|3.
|Корун Урош
|1
|0
|4.
|Хэйтли Том
|1
|0
|5.
|Алвеш Тьягу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Пяст
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст
Пяст Последние 20 матчей: + = -Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст First League