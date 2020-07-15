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Погонь Щецин
1:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
1:0
21' Гол
Подставски Томаш
59' Желтая карточка
Киркесков Миккель
76' Желтая карточка
Журавски Мачей
90' Желтая карточка
Стипица Данте
90' Желтая карточка
Дрыгас Камил
1:0
90' Не забитый пенальти
Бадья Херард
90' Желтая карточка
Червински Якуб
90'+9
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
77
Нунеш
Рикарду
II
54
Журавски
Мачей
28
Подставски
Томаш
25
Цибицки
Павел
27
Ковальчик
Себастьян
29
Листковски
Марчин
63
Турски
Хуберт
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
4
Червински
Якуб
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
20
Кончковски
Мартин
6
Хэйтли
Том
3
Йодловец
Томаш
10
Вида
Кристофер
9
Пажишек
Пётр
71
Стечик
Доминик
Погонь Щецин
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Ход матча

21'
Подставски Томаш
(Нунеш Рикарду II)
1:0
40'
Триантафиллопулос Константинос
Штек Давид
 
59'
 
Киркесков Миккель
64'
 
Соколовски Патрик
Хэйтли Том
69'
 
Бадья Херард
Пажишек Пётр
70'
Дрыгас Камил
Турски Хуберт
 
73'
Матыня Хуберт
Нунеш Рикарду II
 
76'
Журавски Мачей
 
81'
 
Тушински Патрик
Кончковски Мартин
90'
Стипица Данте
 
90'
Дрыгас Камил
 
90'
1:0
Бадья Херард
90'
 
Червински Якуб

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 2 (2) 0.29
2. Нунеш Рикарду II 1 0.14
3. Дрыгас Камил 1 0.14
4. Подставски Томаш 1 0.14
5. Смолиньски Кацпер 1 0.14
6. Цибицки Павел 0 0
7. Матыня Хуберт 0 0
8. Ковальчик Себастьян 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пажишек Пётр 2 0.29
2. Феликс Хорхе 2 (1) 0.29
3. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 3 1
2. Дрыгас Камил 2 0
3. Дабровски Дамьян 2 0
4. Журавски Мачей 1 0
5. Фронччак Адам 1 0
6. Цех Бенедикт 1 0
7. Стипица Данте 1 0
8. Штек Давид 1 0
9. Листковски Марчин 1 0
10. Нунеш Рикарду II 1 0
11. Ковальчик Себастьян 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Рыманяк Бартош 1 1
2. Милевски Себастиан 1 1
3. Корун Урош 1 0
4. Хэйтли Том 1 0
5. Киркесков Миккель 1 0
6. Алвеш Тьягу 1 0
7. Червински Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Пяст 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 6 14
2. Лехия Гданьск 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Легия 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ягеллония 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Пяст 6 2 1 3 4 - 5 7
6. Краковия 6 2 0 4 9 - 10 6
7. Погонь Щецин 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Шлёнск 6 1 2 3 8 - 11 5
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