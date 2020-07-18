Корона Кельце
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Suzuki Arena
ЛКС Лодзь
10
Кильб
Яцек
12
Арндт
Давид
21
Гжесик
Ян
20
Пируло
99
Вробель
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Козёл МарекВратарь
-
15 Пешхала ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Jakub Gorski
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
-
12 Арндт ДавидВратарь
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вробель ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форселль Петтери
|2
|0.29
|2.
|Шелонговски Даниэль
|2
|0.29
|3.
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0.14
|4.
|Шимусик Гжегож
|1
|0.14
|5.
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|6.
|Гнятич Огнен
|0
|0
|7.
|Ковачевич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корраль Самуэль
|3
|0.43
|2.
|Тромбка Михал
|1
|0.14
|3.
|Пируло
|1
|0.14
|4.
|Секульски Лукаш
|1
|0.14
|5.
|Собоциньский Ян
|1
|0.14
|6.
|Срнич Драголюб
|0
|0
|7.
|Домингес Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цимопулос Темистоклис
|3
|0
|2.
|Цебуля Марчин
|1
|1
|3.
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|4.
|Гнятич Огнен
|2
|0
|5.
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|6.
|Радин Милан
|2
|0
|7.
|Пападопулос Михал
|1
|0
|8.
|Кильб Яцек
|1
|0
|9.
|Козёл Марек
|1
|0
|10.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|11.
|Спыхала Матеуш
|1
|0
|12.
|Пешхала Пётр
|1
|0
|13.
|Длугош Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Домбровски Мацей
|2
|1
|2.
|Срнич Драголюб
|3
|0
|3.
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|4.
|Корраль Самуэль
|3
|0
|5.
|Вробель Якуб
|1
|1
|6.
|Климчак Адриан
|1
|0
|7.
|Гжесик Ян
|1
|0
|8.
|Собоциньский Ян
|1
|0
|9.
|Вольски Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Корона Кельце
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|ЛКС Лодзь
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Висла Краков 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце
Корона Кельце 0:1 Ракув Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:3 Лех Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Арка Гдыня 3:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1:0
|7
|5
|1
|1
|8 - 2
|16
|2.
|Заглембе Любин
|1:0
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|3.
|Гурник Забже
|0:1
|7
|4
|0
|3
|12 - 8
|12
|4.
|Арка Гдыня
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Висла Краков
|0:1
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Ракув
|0:1
|7
|3
|0
|4
|11 - 13
|9
|7.
|ЛКС Лодзь
|0:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|8.
|Корона Кельце
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3