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Корона Кельце
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
ЛКС Лодзь
0' 59'
97
Особиньски
Якуб
22
Спыхала
Матеуш
5
Ковачевич
Аднан
18
Северысь
Радослав
11
Гардавски
Михаэль
8
Радин
Милан
6
Гнятич
Огнен
7
Цебуля
Марчин
14
Зубровски
Якуб
10
Кильб
Яцек
35
Шелонговски
Даниэль
12
Арндт
Давид
21
Гжесик
Ян
5
Домбровски
Мацей
2
Собоциньский
Ян
3
Климчак
Адриан
20
Пируло
19
Тромбка
Михал
29
Розвандович
Максимилиан
42
Срнич
Драголюб
16
Ратайчик
Адам
99
Вробель
Якуб
Корона Кельце
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форселль Петтери 2 0.29
2. Шелонговски Даниэль 2 0.29
3. Цимопулос Темистоклис 1 0.14
4. Шимусик Гжегож 1 0.14
5. Гардавски Михаэль 0 0
6. Гнятич Огнен 0 0
7. Ковачевич Аднан 0 0
ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корраль Самуэль 3 0.43
2. Тромбка Михал 1 0.14
3. Пируло 1 0.14
4. Секульски Лукаш 1 0.14
5. Собоциньский Ян 1 0.14
6. Срнич Драголюб 0 0
7. Домингес Антонио 0 0

Карточки

Корона Кельце
# Игрок      
1. Цимопулос Темистоклис 3 0
2. Цебуля Марчин 1 1
3. Гардавски Михаэль 2 0
4. Гнятич Огнен 2 0
5. Шимусик Гжегож 2 0
6. Радин Милан 2 0
7. Пападопулос Михал 1 0
8. Кильб Яцек 1 0
9. Козёл Марек 1 0
10. Зубровски Якуб 1 0
11. Спыхала Матеуш 1 0
12. Пешхала Пётр 1 0
13. Длугош Виктор 1 0
ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Домбровски Мацей 2 1
2. Срнич Драголюб 3 0
3. Гимарайнш Рикарду 3 0
4. Корраль Самуэль 3 0
5. Вробель Якуб 1 1
6. Климчак Адриан 1 0
7. Гжесик Ян 1 0
8. Собоциньский Ян 1 0
9. Вольски Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Корона Кельце 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 ЛКС Лодзь 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Висла Краков 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце
Корона Кельце 0:1 Ракув Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:3 Лех Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -
ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Арка Гдыня 3:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Экстракласса ЛКС Лодзь 0:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:2 ЛКС Лодзь Экстракласса
Корона Кельце 2:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1:0 7 5 1 1 8 - 2 16
2. Заглембе Любин 1:0 7 5 0 2 11 - 7 15
3. Гурник Забже 0:1 7 4 0 3 12 - 8 12
4. Арка Гдыня 1:0 7 3 2 2 11 - 10 11
5. Висла Краков 0:1 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Ракув 0:1 7 3 0 4 11 - 13 9
7. ЛКС Лодзь 0:0 7 1 1 5 7 - 13 4
8. Корона Кельце 0:0 7 0 3 4 6 - 11 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzuki Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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