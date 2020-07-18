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Корона Кельце
2:0
Конец матча

Стадион:
ЛКС Лодзь
0'
62' Желтая карточка
Зубровски Якуб
63' Желтая карточка
Вольски Мацей
72' Желтая карточка
Спыхала Матеуш
1:0
72' Гол
Качмарски Иво
88' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
2:0
89' Гол
Шелонговски Даниэль
90'+1
97
Особиньски
Якуб
22
Спыхала
Матеуш
5
Ковачевич
Аднан
18
Северысь
Радослав
11
Гардавски
Михаэль
8
Радин
Милан
6
Гнятич
Огнен
7
Цебуля
Марчин
14
Зубровски
Якуб
10
Кильб
Яцек
35
Шелонговски
Даниэль
12
Арндт
Давид
21
Гжесик
Ян
5
Домбровски
Мацей
2
Собоциньский
Ян
3
Климчак
Адриан
20
Пируло
19
Тромбка
Михал
29
Розвандович
Максимилиан
42
Срнич
Драголюб
16
Ратайчик
Адам
99
Вробель
Якуб
Корона Кельце
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-5-1

Ход матча

46'
Качмарски Иво
Гнятич Огнен
 
60'
 
Секульски Лукаш
Вробель Якуб
62'
Зубровски Якуб
 
62'
 
Вольски Мацей
Гжесик Ян
63'
 
Вольски Мацей
64'
Совиньски Матеуш
Радин Милан
 
71'
 
Грасия Карлос
Собоциньский Ян
72'
Спыхала Матеуш
 
72'
Качмарски Иво
(Шелонговски Даниэль)
1:0
77'
Лисовски Давид
Цебуля Марчин
 
88'
Гардавски Михаэль
 
89'
Шелонговски Даниэль
(Ковачевич Аднан)
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелонговски Даниэль 3 0.43
2. Форселль Петтери 2 0.29
3. Цимопулос Темистоклис 1 0.14
4. Шимусик Гжегож 1 0.14
5. Качмарски Иво 1 0.14
6. Ковачевич Аднан 0 0
7. Гардавски Михаэль 0 0
8. Гнятич Огнен 0 0
ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корраль Самуэль 3 0.43
2. Тромбка Михал 1 0.14
3. Пируло 1 0.14
4. Секульски Лукаш 1 0.14
5. Собоциньский Ян 1 0.14
6. Срнич Драголюб 0 0
7. Домингес Антонио 0 0

Карточки

Корона Кельце
# Игрок      
1. Гардавски Михаэль 3 0
2. Цимопулос Темистоклис 3 0
3. Цебуля Марчин 1 1
4. Гнятич Огнен 2 0
5. Зубровски Якуб 2 0
6. Спыхала Матеуш 2 0
7. Шимусик Гжегож 2 0
8. Радин Милан 2 0
9. Пападопулос Михал 1 0
10. Кильб Яцек 1 0
11. Козёл Марек 1 0
12. Пешхала Пётр 1 0
13. Длугош Виктор 1 0
ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Домбровски Мацей 2 1
2. Срнич Драголюб 3 0
3. Гимарайнш Рикарду 3 0
4. Корраль Самуэль 3 0
5. Вробель Якуб 1 1
6. Вольски Мацей 2 0
7. Климчак Адриан 1 0
8. Гжесик Ян 1 0
9. Собоциньский Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Корона Кельце 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)
 ЛКС Лодзь 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Висла Краков 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце
Корона Кельце 0:1 Ракув Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:3 Лех Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: + = -
ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Арка Гдыня 3:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Экстракласса ЛКС Лодзь 0:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:2 ЛКС Лодзь Экстракласса
Корона Кельце 2:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин 7 5 0 2 12 - 7 15
2. Висла Плоцк 7 4 1 2 8 - 4 13
3. Гурник Забже 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Ракув 7 4 0 3 13 - 13 12
5. Арка Гдыня 7 3 2 2 11 - 10 11
6. Висла Краков 7 3 1 3 7 - 9 10
7. Корона Кельце 7 1 2 4 8 - 11 5
8. ЛКС Лодзь 7 1 0 6 7 - 15 3
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzuki Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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