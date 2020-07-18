Ракув
0:1
Второй тайм: 59'
Стадион: ГКС
Висла Плоцк
37' Желтая карточкаПетрашек Томаш
38' Желтая карточкаТудор Фран
0:1
39' ГолУрига Алан
45' Желтая карточкаПавляк Александр
29
Шумски
Якуб
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
27
Бартл
Даниэл
91
Форбс
Браун
18
Урига
Алан
46
Коцыля
Давид
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
37'
38'
39'
0:1
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Косцельны Камиль
|2
|0.29
|2.
|Шварц Петр
|2 (1)
|0.29
|3.
|Тудор Фран
|1
|0.14
|4.
|Тиянич Давид
|1
|0.14
|5.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.14
|6.
|Малиновски Петр
|1
|0.14
|7.
|Сапала Игор
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коцыля Давид
|2
|0.29
|2.
|Адамчик Хуберт
|1
|0.14
|3.
|Шеридан Силлиан
|1
|0.14
|4.
|Томасик Пётр
|1
|0.14
|5.
|Швох Матеуш
|1
|0.14
|6.
|Урига Алан
|1
|0.14
|7.
|Гарсия Анхель
|1
|0.14
|8.
|Марцьяник Михал
|0
|0
|9.
|Ертсен Торгиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шварц Петр
|2
|0
|2.
|Ожебала Пшемислав
|2
|0
|3.
|Петрашек Томаш
|2
|0
|4.
|Тудор Фран
|2
|0
|5.
|Косцельны Камиль
|2
|0
|6.
|Бартл Даниэл
|1
|0
|7.
|Форбс Браун
|1
|0
|8.
|Шумски Якуб
|1
|0
|9.
|Кун Патрик
|1
|0
|10.
|Тиянич Давид
|1
|0
|11.
|Сапала Игор
|1
|0
|12.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|3
|0
|2.
|Марцьяник Михал
|2
|0
|3.
|Коцыля Давид
|2
|0
|4.
|Меребашвили Георгий
|1
|0
|5.
|Стефанчик Цезарий
|1
|0
|6.
|Фурман Доминик
|1
|0
|7.
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|8.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|9.
|Амбросевич Мацей
|1
|0
|10.
|Павляк Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Висла Плоцк
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: + = -ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня
Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь
Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1:0
|7
|5
|1
|1
|8 - 2
|16
|2.
|Заглембе Любин
|1:0
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|3.
|Гурник Забже
|0:1
|7
|4
|0
|3
|12 - 8
|12
|4.
|Арка Гдыня
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Висла Краков
|0:1
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Ракув
|0:1
|7
|3
|0
|4
|11 - 13
|9
|7.
|ЛКС Лодзь
|0:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|8.
|Корона Кельце
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3