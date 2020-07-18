  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Ракув
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
37' Желтая карточка
Петрашек Томаш
38' Желтая карточка
Тудор Фран
0:1
39' Гол
Урига Алан
45' Желтая карточка
Павляк Александр
59'
29
Шумски
Якуб
89
Миколаевски
Даниэль
2
Петрашек
Томаш
14
Косцельны
Камиль
7
Тудор
Фран
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
27
Бартл
Даниэл
9
Мусёлик
Себастьян
91
Форбс
Браун
1
Каминьски
Кжиштоф
89
Павляк
Александр
3
Марцьяник
Михал
18
Урига
Алан
2
Михальски
Дамян
28
Амбросевич
Мацей
46
Коцыля
Давид
17
Адамчик
Хуберт
9
Швох
Матеуш
24
Гарсия
Анхель
26
Шеридан
Силлиан
Ракув
3-5-2
Висла Плоцк
4-1-4-1

Ход матча

37'
Петрашек Томаш
 
38'
Тудор Фран
 
39'
0:1
Урига Алан
(Адамчик Хуберт)
45'
 
Павляк Александр

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Косцельны Камиль 2 0.29
2. Шварц Петр 2 (1) 0.29
3. Тудор Фран 1 0.14
4. Тиянич Давид 1 0.14
5. Пёнтковски Камиль 1 0.14
6. Малиновски Петр 1 0.14
7. Сапала Игор 1 0.14
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коцыля Давид 2 0.29
2. Адамчик Хуберт 1 0.14
3. Шеридан Силлиан 1 0.14
4. Томасик Пётр 1 0.14
5. Швох Матеуш 1 0.14
6. Урига Алан 1 0.14
7. Гарсия Анхель 1 0.14
8. Марцьяник Михал 0 0
9. Ертсен Торгиль 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Шварц Петр 2 0
2. Ожебала Пшемислав 2 0
3. Петрашек Томаш 2 0
4. Тудор Фран 2 0
5. Косцельны Камиль 2 0
6. Бартл Даниэл 1 0
7. Форбс Браун 1 0
8. Шумски Якуб 1 0
9. Кун Патрик 1 0
10. Тиянич Давид 1 0
11. Сапала Игор 1 0
12. Пёнтковски Камиль 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 3 0
2. Марцьяник Михал 2 0
3. Коцыля Давид 2 0
4. Меребашвили Георгий 1 0
5. Стефанчик Цезарий 1 0
6. Фурман Доминик 1 0
7. Ертсен Торгиль 1 0
8. Гарсия Анхель 1 0
9. Амбросевич Мацей 1 0
10. Павляк Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Висла Плоцк 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: + = -
ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня
Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь
Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Плоцк 0:2 Ракув Экстракласса Ракув 1:2 Висла Плоцк Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1:0 7 5 1 1 8 - 2 16
2. Заглембе Любин 1:0 7 5 0 2 11 - 7 15
3. Гурник Забже 0:1 7 4 0 3 12 - 8 12
4. Арка Гдыня 1:0 7 3 2 2 11 - 10 11
5. Висла Краков 0:1 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Ракув 0:1 7 3 0 4 11 - 13 9
7. ЛКС Лодзь 0:0 7 1 1 5 7 - 13 4
8. Корона Кельце 0:0 7 0 3 4 6 - 11 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Alexander Pawlak получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Урига Алан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Тудор Фран получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Петрашек Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ракув 0:1 Висла Плоцк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный