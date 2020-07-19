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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
0:1
Перерыв

Стадион:
Ольборг
0'
0:1
10' Пенальти
Ван Веерт Том
42' Желтая карточка
Mathias Ross Jensen
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
21
Кристенсен
Лассе
19
Morten
Frendrup
12
Тибблинг
Симон
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
24
Mathias
Ross
Jensen
6
Kristoffer
Pallesen
8
Фоссум
Ивер
23
Robert
Kakeeto
3
Альманн
Якоб
9
Ван
Веерт
Том
21
Ольсен
Патрик
15
Lukas
Klitten
Брондбю
3-5-2
Ольборг
3-4-3

Ход матча

10'
0:1
Ван Веерт Том
42'
 
Mathias Ross Jensen

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю
Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг
Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск
Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 1:0 Ольборг Кубок
Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Ольборг Суперлига Дании
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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