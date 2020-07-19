0:1
10' ПенальтиВан Веерт Том
42' Желтая карточкаMathias Ross Jensen
49' Желтая карточкаАльманн Якоб
68' Желтая карточкаТеландер Расмус
90' Желтая карточкаAnis Ben Slimane
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Peter Bjur
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
49'
68'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
12 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: + = -Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю
Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск
Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Ольборг Суперлига Дании