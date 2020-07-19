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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5219
Ольборг
0'
0:1
10' Пенальти
Ван Веерт Том
42' Желтая карточка
Mathias Ross Jensen
49' Желтая карточка
Альманн Якоб
68' Желтая карточка
Теландер Расмус
90' Желтая карточка
Anis Ben Slimane
90'+6
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
21
Кристенсен
Лассе
19
Morten
Frendrup
12
Тибблинг
Симон
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
24
Mathias
Ross
Jensen
6
Kristoffer
Pallesen
8
Фоссум
Ивер
23
Robert
Kakeeto
3
Альманн
Якоб
9
Ван
Веерт
Том
21
Ольсен
Патрик
15
Lukas
Klitten
Брондбю
3-5-2
Ольборг
3-4-3

Ход матча

10'
0:1
Ван Веерт Том
42'
 
Mathias Ross Jensen
46'
 
Oliver Klitten
Lukas Klitten
49'
 
Альманн Якоб
57'
 
Magnus Christensen III
Robert Kakeeto
59'
Anis Ben Slimane
Кристенсен Лассе
 
59'
Линнстрем Йеспер
Тибблинг Симон
 
61'
 
Куск Каспер
Ван Веерт Том
68'
 
Теландер Расмус
74'
 
Кристенсен Патрик
Kristoffer Pallesen
74'
 
Malthe Hoejholt
Фоссум Ивер
78'
Мраз Самуэл
Уре Микаэль
 
81'
Фискер Каспер
Менса Кевин
 
81'
Peter Bjur
Хедлунд Симон
 
90'
Anis Ben Slimane
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю
Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг
Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск
Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 1:0 Ольборг Кубок
Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Ольборг Суперлига Дании
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