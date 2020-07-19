Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

46' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ольборг

45' Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Брондбю

43' Матиас Росс из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Махсо Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

42' Кристенсен Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матиас Росс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

37' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Хедлунд Симон из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

31' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

29' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Ольборг

27' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Брондбю

23' Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Брондбю

19' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' ШАНС! Уре Микаэль вышел один на один с голкипером...

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Альманн Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля