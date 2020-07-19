Шлёнск
1:2
Второй тайм: 57'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Лехия Гданьск
0:1
17' ГолХайдари Омран
1:1
19' ГолМончиньски Кжиштоф
50' Желтая карточкаМаковский Томаш
1:2
56' Гол в свои воротаТамаш Марк
15
Тамаш
Марк
21
Лабойко
Якуб
33
Лыщаш
Адриан
30
Жук
Павел
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Борун БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Жук ПавелЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
-
17 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
17'
0:1
19'
50'
56'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плахета Пшемыслав
|3
|0.43
|2.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.29
|3.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0.14
|4.
|Экспозито Эрик
|1
|0.14
|5.
|Тамаш Марк
|1
|0.14
|6.
|Лабойко Якуб
|1
|0.14
|7.
|Пих Роберт
|0
|0
|8.
|Лыщаш Адриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|2
|0.29
|2.
|Хайдари Омран
|2
|0.29
|3.
|Гомеш Жозе
|1
|0.14
|4.
|Сайеф Кеннет
|1
|0.14
|5.
|Пайшау Флавиу
|1 (1)
|0.14
|6.
|Конрадо
|0
|0
|7.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|8.
|Липски Патрик
|0
|0
|9.
|Маковский Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|4
|1
|2.
|Живулич Диего
|1
|1
|3.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|4.
|Пих Роберт
|1
|0
|5.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|6.
|Тамаш Марк
|1
|0
|7.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|8.
|Гаска Дамиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|3
|0
|2.
|Конрадо
|0
|1
|3.
|Малоча Марио
|1
|0
|4.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|5.
|Младенович Филип
|1
|0
|6.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|7.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|8.
|Фила Карол
|1
|0
|9.
|Маковский Томаш
|1
|0
|10.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Лехия Гданьск
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех
Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса