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Шлёнск
1:2
Второй тайм: 57'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
17' Гол
Хайдари Омран
1:1
19' Гол
Мончиньски Кжиштоф
50' Желтая карточка
Маковский Томаш
1:2
56' Гол в свои ворота
Тамаш Марк
57'
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
21
Лабойко
Якуб
29
Мончиньски
Кжиштоф
37
Mathieu
Scalet
33
Лыщаш
Адриан
19
Маркович
Филип
9
Экспозито
Эрик
1
Аломерович
Златан
30
Жук
Павел
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
31
Удовичич
Жарко
9
Липски
Патрик
36
Маковский
Томаш
80
Egzon
Kryeziu
8
Хайдари
Омран
24
Зволински
Лукаш
11
Мигалик
Ярослав
Шлёнск
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Хайдари Омран
(Липски Патрик)
19'
Мончиньски Кжиштоф
(Лыщаш Адриан)
1:1
50'
 
Маковский Томаш
56'
1:2
Тамаш Марк

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плахета Пшемыслав 3 0.43
2. Пуэрто Исраэль 2 0.29
3. Мончиньски Кжиштоф 1 0.14
4. Экспозито Эрик 1 0.14
5. Тамаш Марк 1 0.14
6. Лабойко Якуб 1 0.14
7. Пих Роберт 0 0
8. Лыщаш Адриан 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 2 0.29
2. Хайдари Омран 2 0.29
3. Гомеш Жозе 1 0.14
4. Сайеф Кеннет 1 0.14
5. Пайшау Флавиу 1 (1) 0.14
6. Конрадо 0 0
7. Петшак Рафаль 0 0
8. Липски Патрик 0 0
9. Маковский Томаш 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Храпек Михал 4 1
2. Живулич Диего 1 1
3. Мончиньски Кжиштоф 2 0
4. Пих Роберт 1 0
5. Пуэрто Исраэль 1 0
6. Тамаш Марк 1 0
7. Мусонда Лубамба 1 0
8. Гаска Дамиан 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 3 0
2. Конрадо 0 1
3. Малоча Марио 1 0
4. Зволински Лукаш 1 0
5. Младенович Филип 1 0
6. Петшак Рафаль 1 0
7. Сайеф Кеннет 1 0
8. Фила Карол 1 0
9. Маковский Томаш 1 0
10. Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Лехия Гданьск 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех
Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4:0 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Лехия Гданьск 1:1 7 3 2 2 7 - 8 11
3. Краковия 1:0 7 3 0 4 10 - 10 9
4. Легия 0:1 7 2 3 2 6 - 4 9
5. Погонь Щецин 1:0 7 2 3 2 7 - 7 9
6. Ягеллония 0:4 7 2 2 3 7 - 12 8
7. Пяст 0:1 7 2 1 4 4 - 6 7
8. Шлёнск 1:1 7 1 3 3 9 - 12 6
  • Второй тайм
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    50'
    Маковский Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Мончиньски Кжиштоф бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Хайдари Омран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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