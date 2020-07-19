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Шлёнск
1:2
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
17' Гол
Хайдари Омран
1:1
19' Гол
Мончиньски Кжиштоф
50' Желтая карточка
Маковский Томаш
1:2
56' Гол в свои ворота
Тамаш Марк
69' Желтая карточка
Целебан Пётр
90' Желтая карточка
Гомеш Жозе
90'+4
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
21
Лабойко
Якуб
29
Мончиньски
Кжиштоф
37
Mathieu
Scalet
33
Лыщаш
Адриан
19
Маркович
Филип
9
Экспозито
Эрик
1
Аломерович
Златан
30
Жук
Павел
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
31
Удовичич
Жарко
9
Липски
Патрик
36
Маковский
Томаш
80
Egzon
Kryeziu
8
Хайдари
Омран
24
Зволински
Лукаш
11
Мигалик
Ярослав
Шлёнск
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Хайдари Омран
(Липски Патрик)
19'
Мончиньски Кжиштоф
(Лыщаш Адриан)
1:1
50'
 
Маковский Томаш
56'
1:2
Тамаш Марк
61'
 
Гомеш Жозе
Хайдари Омран
62'
Самец-Талар Пётр
Лыщаш Адриан
 
69'
Целебан Пётр
 
74'
 
Пайшау Флавиу
Липски Патрик
79'
Шпаковски Марчин
Mathieu Scalet
 
82'
Бергер Себастиан
Мончиньски Кжиштоф
 
90'
 
Дымерски Филип
Жук Павел
90'
 
Гомеш Жозе

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плахета Пшемыслав 3 0.43
2. Пуэрто Исраэль 2 0.29
3. Мончиньски Кжиштоф 1 0.14
4. Экспозито Эрик 1 0.14
5. Тамаш Марк 1 0.14
6. Лабойко Якуб 1 0.14
7. Пих Роберт 0 0
8. Лыщаш Адриан 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 2 0.29
2. Хайдари Омран 2 0.29
3. Гомеш Жозе 1 0.14
4. Сайеф Кеннет 1 0.14
5. Пайшау Флавиу 1 (1) 0.14
6. Конрадо 0 0
7. Петшак Рафаль 0 0
8. Липски Патрик 0 0
9. Маковский Томаш 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Храпек Михал 4 1
2. Живулич Диего 1 1
3. Мончиньски Кжиштоф 2 0
4. Целебан Пётр 1 0
5. Пих Роберт 1 0
6. Пуэрто Исраэль 1 0
7. Тамаш Марк 1 0
8. Мусонда Лубамба 1 0
9. Гаска Дамиан 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 3 0
2. Конрадо 0 1
3. Малоча Марио 1 0
4. Зволински Лукаш 1 0
5. Младенович Филип 1 0
6. Петшак Рафаль 1 0
7. Сайеф Кеннет 1 0
8. Гомеш Жозе 1 0
9. Фила Карол 1 0
10. Маковский Томаш 1 0
11. Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Лехия Гданьск 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех
Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Лехия Гданьск 7 4 1 2 8 - 8 13
3. Легия 7 2 3 2 7 - 5 9
4. Погонь Щецин 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Пяст 7 2 2 3 5 - 6 8
6. Ягеллония 7 2 2 3 7 - 12 8
7. Краковия 7 2 1 4 10 - 11 7
8. Шлёнск 7 1 2 4 9 - 13 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Мончиньски Кжиштоф бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Хайдари Омран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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