19' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
0:1
29' ГолВдовяк Матеуш
44' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
23
Гук
Томаш
88
Корун
Урош
45
Алвеш
Тьягу
31
Грошшо
Лукаш
39
Хелик
Михал
33
Пестка
Камил
14
Фиолич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
97 Пик ДаниэльНападающий
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
19'
29'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пажишек Пётр
|2
|0.29
|2.
|Феликс Хорхе
|2 (1)
|0.29
|3.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.57
|2.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.14
|3.
|Сиплак Михал
|1
|0.14
|4.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0.14
|5.
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.14
|6.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|7.
|Фиолич Иван
|0
|0
|8.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыманяк Бартош
|1
|1
|2.
|Милевски Себастиан
|1
|1
|3.
|Корун Урош
|1
|0
|4.
|Хэйтли Том
|1
|0
|5.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|6.
|Алвеш Тьягу
|1
|0
|7.
|Червински Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|2.
|Яблонски Давид
|2
|0
|3.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|4.
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|5.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|6.
|Хелик Михал
|1
|0
|7.
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|8.
|Сиплак Михал
|1
|0
|9.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|10.
|Димун Милан
|1
|0
|11.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|12.
|Лусюш Сильвестер
|1
|0
|13.
|Michal Probierz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Краковия
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст
Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст
Краковия Последние 20 матчей: + = -Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Пяст: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Краковия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Пяст Экстракласса