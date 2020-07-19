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Пяст
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Краковия
0'
19' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
0:1
29' Гол
Вдовяк Матеуш
44' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
57'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
23
Гук
Томаш
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
19
Милевски
Себастиан
3
Йодловец
Томаш
18
Соколовски
Патрик
45
Алвеш
Тьягу
10
Вида
Кристофер
9
Пажишек
Пётр
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
34
Дитятьев
Алексей
33
Пестка
Камил
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
22
Лосаж
Флорьян
14
Фиолич
Иван
11
Вдовяк
Матеуш
99
Вестеницки
Томаш
Пяст
4-4-2
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

19'
 
Лосаж Флорьян
29'
0:1
Вдовяк Матеуш
(Рыпэ Корнел)
44'
 
Ван Амерсфоорт Пелле
52'
 
Димун Милан
Лосаж Флорьян

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пажишек Пётр 2 0.29
2. Феликс Хорхе 2 (1) 0.29
3. Кончковски Мартин 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 4 0.57
2. Вдовяк Матеуш 1 0.14
3. Сиплак Михал 1 0.14
4. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.14
5. Ханка Серджу 1 (1) 0.14
6. Рыпэ Корнел 0 0
7. Фиолич Иван 0 0
8. Лосаж Флорьян 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Рыманяк Бартош 1 1
2. Милевски Себастиан 1 1
3. Корун Урош 1 0
4. Хэйтли Том 1 0
5. Киркесков Миккель 1 0
6. Алвеш Тьягу 1 0
7. Червински Якуб 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Лосаж Флорьян 2 0
2. Яблонски Давид 2 0
3. Рыпэ Корнел 1 0
4. Грошшо Лукаш 1 0
5. Лопеш Рафаэл 1 0
6. Хелик Михал 1 0
7. Дитятьев Алексей 1 0
8. Сиплак Михал 1 0
9. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
10. Димун Милан 1 0
11. Вдовяк Матеуш 1 0
12. Лусюш Сильвестер 1 0
13. Michal Probierz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0
 Краковия 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст
Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст
Краковия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Пяст: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Краковия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса
Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4:0 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Лехия Гданьск 1:1 7 3 2 2 7 - 8 11
3. Краковия 1:0 7 3 0 4 10 - 10 9
4. Легия 0:1 7 2 3 2 6 - 4 9
5. Погонь Щецин 1:0 7 2 3 2 7 - 7 9
6. Ягеллония 0:4 7 2 2 3 7 - 12 8
7. Пяст 0:1 7 2 1 4 4 - 6 7
8. Шлёнск 1:1 7 1 3 3 9 - 12 6
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ван Амерсфоорт Пелле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Вдовяк Матеуш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Лосаж Флорьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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