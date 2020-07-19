Легия
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Погонь Щецин
0:1
38' ГолЛистковски Марчин
39' Желтая карточкаДрыгас Камил
34
Астис
Иньяки
15
Мосур
Ариэль
16
Роша
Луис
99
Слиш
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
-
15 Мосур АриэльЗащитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Музык ВойцехВратарь
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
31 Пырдол ПётрПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
38'
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвилия Валериане
|3
|0.43
|2.
|Пекхарт Томаш
|1
|0.14
|3.
|Левчук Игор
|1
|0.14
|4.
|Росолек Мацей
|1
|0.14
|5.
|Вшолек Павел
|0
|0
|6.
|Слиш Бартош
|0
|0
|7.
|Карбовник Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фронччак Адам
|2 (2)
|0.29
|2.
|Нунеш Рикарду II
|1
|0.14
|3.
|Дрыгас Камил
|1
|0.14
|4.
|Подставски Томаш
|1
|0.14
|5.
|Листковски Марчин
|1
|0.14
|6.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.14
|7.
|Цех Бенедикт
|0
|0
|8.
|Цибицки Павел
|0
|0
|9.
|Матыня Хуберт
|0
|0
|10.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вшолек Павел
|3
|0
|2.
|Слиш Бартош
|3
|0
|3.
|Столярски Павел
|2
|0
|4.
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|5.
|Мартинш Андре
|1
|0
|6.
|Вешович Марко
|1
|0
|7.
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|8.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|9.
|Гвилия Валериане
|1
|0
|10.
|Лима Лукас II
|1
|0
|11.
|Роша Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|1
|2.
|Дрыгас Камил
|3
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|4.
|Журавски Мачей
|1
|0
|5.
|Фронччак Адам
|1
|0
|6.
|Цех Бенедикт
|1
|0
|7.
|Стипица Данте
|1
|0
|8.
|Штек Давид
|1
|0
|9.
|Листковски Марчин
|1
|0
|10.
|Нунеш Рикарду II
|1
|0
|11.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Погонь Щецин
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия
Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин
Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Легия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса