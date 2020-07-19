  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Легия
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
38' Гол
Листковски Марчин
39' Желтая карточка
Дрыгас Камил
57'
33
Цежняк
Радослав
41
Столярски
Павел
34
Астис
Иньяки
15
Мосур
Ариэль
16
Роша
Луис
99
Слиш
Бартош
4
Ветеска
Матеуш
17
Холевяк
Матеуш
67
Целеменцки
Радослав
39
Росолек
Мацей
21
Szymon
Wlodarczyk
1
Стипица
Данте
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
29
Листковски
Марчин
28
Подставски
Томаш
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
9
Фронччак
Адам
25
Цибицки
Павел
Легия
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-4-2

Ход матча

38'
0:1
Листковски Марчин
(Цех Бенедикт)
39'
 
Дрыгас Камил

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвилия Валериане 3 0.43
2. Пекхарт Томаш 1 0.14
3. Левчук Игор 1 0.14
4. Росолек Мацей 1 0.14
5. Вшолек Павел 0 0
6. Слиш Бартош 0 0
7. Карбовник Михал 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 2 (2) 0.29
2. Нунеш Рикарду II 1 0.14
3. Дрыгас Камил 1 0.14
4. Подставски Томаш 1 0.14
5. Листковски Марчин 1 0.14
6. Смолиньски Кацпер 1 0.14
7. Цех Бенедикт 0 0
8. Цибицки Павел 0 0
9. Матыня Хуберт 0 0
10. Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Вшолек Павел 3 0
2. Слиш Бартош 3 0
3. Столярски Павел 2 0
4. Aleksandar Vukovic 1 0
5. Мартинш Андре 1 0
6. Вешович Марко 1 0
7. Холевяк Матеуш 1 0
8. Ветеска Матеуш 1 0
9. Гвилия Валериане 1 0
10. Лима Лукас II 1 0
11. Роша Луис 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 3 1
2. Дрыгас Камил 3 0
3. Дабровски Дамьян 2 0
4. Журавски Мачей 1 0
5. Фронччак Адам 1 0
6. Цех Бенедикт 1 0
7. Стипица Данте 1 0
8. Штек Давид 1 0
9. Листковски Марчин 1 0
10. Нунеш Рикарду II 1 0
11. Ковальчик Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Погонь Щецин 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия
Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин
Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Легия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Погонь Щецин 3:1 Легия Экстракласса Легия 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Легия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4:0 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Лехия Гданьск 1:1 7 3 2 2 7 - 8 11
3. Краковия 1:0 7 3 0 4 10 - 10 9
4. Легия 0:1 7 2 3 2 6 - 4 9
5. Погонь Щецин 1:0 7 2 3 2 7 - 7 9
6. Ягеллония 0:4 7 2 2 3 7 - 12 8
7. Пяст 0:1 7 2 1 4 4 - 6 7
8. Шлёнск 1:1 7 1 3 3 9 - 12 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Листковски Марчин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Легия 0:1 Погонь Щецин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный