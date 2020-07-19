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Лех
4:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Ягеллония
33
Шиманьски
Кароль
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
38
Каминьски
Якуб
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
14
Рамирес
Даниэль
9
Гюткьяр
Кристиан
55
Xavier
Dziekonski
2
Кадлец
Андрей
4
Блышко
Войцех
5
Шимонович
Давид
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
14
Пржикрыл
Томаш
21
Пульич
Яков
Лех
4-4-1-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

6'
Тиба Педру
(Рамирес Даниэль)
1:0
13'
Гюткьяр Кристиан
(Рамирес Даниэль)
2:0
32'
Каминьски Якуб
(Тиба Педру)
3:0
39'
Гюткьяр Кристиан
(Каминьски Якуб)
4:0
46'
 
Борысюк Ариэль
Пульич Яков
46'
 
Мыстковски Пшемыслав
Макушевски Мацей

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 4 0.57
2. Тиба Педру 2 0.29
3. Юзвяк Камиль 2 0.29
4. Каминьски Якуб 2 0.29
5. Модер Якуб 2 (1) 0.29
6. Рамирес Даниэль 1 0.14
7. Гумни Роберт 1 0.14
8. Мархвиньски Филип 1 0.14
9. Жамалетдинов Тимур 0 0
10. Пухач Тымотеуш 0 0
11. Скурась Михал 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 3 (1) 0.43
2. Рунье Иван 1 0.14
3. Пржикрыл Томаш 1 0.14
4. Романчук Тарас 1 0.14
5. Бида Бартош 1 0.14
6. Вуйцицки Якуб 0 0
7. Поспишил Мартин 0 0
8. Имас Хесус 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Рогне Томас 1 1
2. Гюткьяр Кристиан 2 0
3. Шатка Любомир 2 0
4. Рамирес Даниэль 2 0
5. Црномаркович Джордже 2 0
6. Модер Якуб 2 0
7. Бутко Богдан 1 0
8. Ван дер Харт Микки 1 0
9. Тиба Педру 1 0
10. Гумни Роберт 1 0
11. Млечко Милош 1 0
12. Пухач Тымотеуш 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Пульич Яков 2 0
2. Цэру Богдан 2 0
3. Бида Бартош 2 0
4. Борысюк Ариэль 1 0
5. Макушевски Мацей 1 0
6. Рунье Иван 1 0
7. Камара Хуан 1 0
8. Романчук Тарас 1 0
9. Бедварссон Бедвар 1 0
10. Блышко Войцех 1 0
11. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 10% (1) 50% (5) 10% (1) 0 20% (2) 10% (1)
 Ягеллония 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: + = -
Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия
Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск
Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Лех: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4:0 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Лехия Гданьск 1:1 7 3 2 2 7 - 8 11
3. Краковия 1:0 7 3 0 4 10 - 10 9
4. Легия 0:1 7 2 3 2 6 - 4 9
5. Погонь Щецин 1:0 7 2 3 2 7 - 7 9
6. Ягеллония 0:4 7 2 2 3 7 - 12 8
7. Пяст 0:1 7 2 1 4 4 - 6 7
8. Шлёнск 1:1 7 1 3 3 9 - 12 6
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Jakub Kaminski бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Тиба Педру бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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