1:0
6' ГолТиба Педру
2:0
13' ГолГюткьяр Кристиан
3:0
32' ГолКаминьски Якуб
4:0
39' ГолГюткьяр Кристиан
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
6'
1:0
13'
32'
3:0
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|4
|0.57
|2.
|Тиба Педру
|2
|0.29
|3.
|Юзвяк Камиль
|2
|0.29
|4.
|Каминьски Якуб
|2
|0.29
|5.
|Модер Якуб
|2 (1)
|0.29
|6.
|Рамирес Даниэль
|1
|0.14
|7.
|Гумни Роберт
|1
|0.14
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.14
|9.
|Жамалетдинов Тимур
|0
|0
|10.
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|11.
|Скурась Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|3 (1)
|0.43
|2.
|Рунье Иван
|1
|0.14
|3.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.14
|4.
|Романчук Тарас
|1
|0.14
|5.
|Бида Бартош
|1
|0.14
|6.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|7.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|8.
|Имас Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рогне Томас
|1
|1
|2.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|3.
|Шатка Любомир
|2
|0
|4.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|5.
|Црномаркович Джордже
|2
|0
|6.
|Модер Якуб
|2
|0
|7.
|Бутко Богдан
|1
|0
|8.
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|9.
|Тиба Педру
|1
|0
|10.
|Гумни Роберт
|1
|0
|11.
|Млечко Милош
|1
|0
|12.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пульич Яков
|2
|0
|2.
|Цэру Богдан
|2
|0
|3.
|Бида Бартош
|2
|0
|4.
|Борысюк Ариэль
|1
|0
|5.
|Макушевски Мацей
|1
|0
|6.
|Рунье Иван
|1
|0
|7.
|Камара Хуан
|1
|0
|8.
|Романчук Тарас
|1
|0
|9.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|10.
|Блышко Войцех
|1
|0
|11.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Ягеллония
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: + = -Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск
Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Лех: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|3.
|Легия
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Погонь Щецин
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|7.
|Краковия
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|8.
|Шлёнск
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5