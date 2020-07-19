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Лех
4:0
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
6' Гол
Тиба Педру
2:0
13' Гол
Гюткьяр Кристиан
3:0
32' Гол
Каминьски Якуб
4:0
39' Гол
Гюткьяр Кристиан
90'+1
33
Шиманьски
Кароль
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
38
Каминьски
Якуб
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
14
Рамирес
Даниэль
9
Гюткьяр
Кристиан
55
Xavier
Dziekonski
2
Кадлец
Андрей
4
Блышко
Войцех
5
Шимонович
Давид
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
14
Пржикрыл
Томаш
21
Пульич
Яков
Лех
4-4-1-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

6'
Тиба Педру
(Рамирес Даниэль)
1:0
13'
Гюткьяр Кристиан
(Рамирес Даниэль)
2:0
32'
Каминьски Якуб
(Тиба Педру)
3:0
39'
Гюткьяр Кристиан
(Каминьски Якуб)
4:0
46'
 
Борысюк Ариэль
Пульич Яков
46'
 
Мыстковски Пшемыслав
Макушевски Мацей
61'
Мархвиньски Филип
Тиба Педру
 
65'
Скурась Михал
Каминьски Якуб
 
70'
 
Бида Бартош
Пржикрыл Томаш
72'
Шимчак Филип
Гюткьяр Кристиан
 

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 4 0.57
2. Тиба Педру 2 0.29
3. Юзвяк Камиль 2 0.29
4. Каминьски Якуб 2 0.29
5. Модер Якуб 2 (1) 0.29
6. Рамирес Даниэль 1 0.14
7. Гумни Роберт 1 0.14
8. Мархвиньски Филип 1 0.14
9. Жамалетдинов Тимур 0 0
10. Пухач Тымотеуш 0 0
11. Скурась Михал 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 3 (1) 0.43
2. Рунье Иван 1 0.14
3. Пржикрыл Томаш 1 0.14
4. Романчук Тарас 1 0.14
5. Бида Бартош 1 0.14
6. Вуйцицки Якуб 0 0
7. Поспишил Мартин 0 0
8. Имас Хесус 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Рогне Томас 1 1
2. Гюткьяр Кристиан 2 0
3. Шатка Любомир 2 0
4. Рамирес Даниэль 2 0
5. Црномаркович Джордже 2 0
6. Модер Якуб 2 0
7. Бутко Богдан 1 0
8. Ван дер Харт Микки 1 0
9. Тиба Педру 1 0
10. Гумни Роберт 1 0
11. Млечко Милош 1 0
12. Пухач Тымотеуш 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Пульич Яков 2 0
2. Цэру Богдан 2 0
3. Бида Бартош 2 0
4. Борысюк Ариэль 1 0
5. Макушевски Мацей 1 0
6. Рунье Иван 1 0
7. Камара Хуан 1 0
8. Романчук Тарас 1 0
9. Бедварссон Бедвар 1 0
10. Блышко Войцех 1 0
11. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 21.43% (3) 35.71% (5) 21.43% (3) 0 14.29% (2) 7.14% (1)
 Ягеллония 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: + = -
Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия
Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск
Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Лех: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Лехия Гданьск 7 4 1 2 8 - 8 13
3. Легия 7 2 3 2 7 - 5 9
4. Погонь Щецин 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Пяст 7 2 2 3 5 - 6 8
6. Ягеллония 7 2 2 3 7 - 12 8
7. Краковия 7 2 1 4 10 - 11 7
8. Шлёнск 7 1 2 4 9 - 13 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Jakub Kaminski бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Тиба Педру бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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