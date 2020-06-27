Паниониос
2:1
Конец матча
Стадион: Ниа Смирны
Ксанти
1:0
30' ГолМаксимович Новица
45' Желтая карточкаКорбос Панайотис
46' Желтая карточкаAristotle Karasalidis
2:0
66' ГолSotiris Tsiloulis
67' Желтая карточкаSotiris Tsiloulis
77' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
78' Желтая карточкаКасадо Хорхе
86' Желтая карточкаМулин Тибо
90' Желтая карточкаСарамантас Гиоргос
2:1
90' ПенальтиJordan Faucher
90' Желтая карточкаГаргаладзидис Александрос
12
Котник
Матиц
5
Dias
VII
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Касадо ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Мулин ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nikolaos Karageorgiou
Ход матча
30'
45'
66'
2:0
78'
86'
90'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Паниониос Последние 20 матчей: + = -Ламия 0:1 Паниониос Астерас 0:0 Паниониос Паниониос 1:0 Волос Паниониос 1:1 АЕК
Панетоликос 1:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 0:0 Ксанти Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панетоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панетоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос
Ксанти Последние 20 матчей: + = -Ксанти 1:0 Атромитос Ксанти 1:1 Панетоликос Волос 1:0 Ксанти Ксанти 1:1 ПАОК
Атромитос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия Паниониос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панетоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ксанти: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Паниониос 3:3 Ксанти Суперлига Ксанти 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига