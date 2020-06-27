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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Паниониос
2:1
Конец матча

Стадион:
Ксанти
0'
1:0
30' Гол
Максимович Новица
45' Желтая карточка
Корбос Панайотис
46' Желтая карточка
Aristotle Karasalidis
2:0
66' Гол
Sotiris Tsiloulis
67' Желтая карточка
Sotiris Tsiloulis
77' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
78' Желтая карточка
Касадо Хорхе
86' Желтая карточка
Мулин Тибо
90' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
2:1
90' Пенальти
Jordan Faucher
90' Желтая карточка
Гаргаладзидис Александрос
90'+10
12
Котник
Матиц
22
Папагеоргиу
Атанасиос
5
Dias
VII
14
Ставропулос
Димитрис
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Корбос
Панайотис
27
Giannis
Papanikolaou
18
Vasilios
Rentzas
8
Максимович
Новица
13
Odysseas
Lymperakis
23
Sotiris
Tsiloulis
92
Vitor
Sao
Bento
5
Dimos
Baxevanidis
31
Christos
Lisgaras
4
Aristotle
Karasalidis
22
Касадо
Хорхе
8
Камара
Хасса
28
Mehdi
Terki
3
Баррьентос
Жан
10
Джуричкович
Петар
91
William
Douglas
de
Amorim1
87
Matias
Castro
II
Паниониос
4-2-3-1
Ксанти
4-2-3-1

Ход матча

30'
Максимович Новица
1:0
45'
Корбос Панайотис
 
46'
 
Стургеон Фабиу
Джуричкович Петар
46'
 
Мулин Тибо
Камара Хасса
46'
 
Aristotle Karasalidis
55'
 
Leandro Sosa I
Christos Lisgaras
56'
Pedro Arce II
Папагеоргиу Атанасиос
 
62'
 
Гаргаладзидис Александрос
Баррьентос Жан
66'
Sotiris Tsiloulis
(Dias VII)
2:0
67'
Sotiris Tsiloulis
 
77'
Ставропулос Димитрис
 
78'
 
Jordan Faucher
Matias Castro II
78'
 
Касадо Хорхе
79'
Эвангелу Стефанос
Максимович Новица
 
86'
 
Мулин Тибо
87'
Konstantinos Doumtsios
Sotiris Tsiloulis
 
90'
Сарамантас Гиоргос
 
90'
2:1
Jordan Faucher
90'
 
Гаргаладзидис Александрос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: + = -
Ламия 0:1 Паниониос Астерас 0:0 Паниониос Паниониос 1:0 Волос Паниониос 1:1 АЕК
Панетоликос 1:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 0:0 Ксанти Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панетоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панетоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос
Ксанти Последние 20 матчей: + = -
Ксанти 1:0 Атромитос Ксанти 1:1 Панетоликос Волос 1:0 Ксанти Ксанти 1:1 ПАОК
Атромитос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия Паниониос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панетоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса

Последние игры между собой

Паниониос: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ксанти: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:1 Паниониос Суперлига
Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Паниониос 3:3 Ксанти Суперлига Ксанти 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Корбос Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Максимович Новица бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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