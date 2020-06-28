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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Панетоликос
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Астерас
0' 2'
88
Фернандес
Хесус
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
54
Giorgos
Liavas
37
Angelos
Tsigaras
25
Дауда
Абиола
17
Мунье
Антони
23
Kevin
I
47
Alexandros
Malis
7
Фарлей
Роса
14
Frederico
Duarte
1
Nikos
Papadopoulos
II
3
Христос
Тасулис
42
Антцулас
Георгиос
4
Triantafyllos
Pasalidis
27
Котсирас
Яннис
14
Franco
Bellocq
12
Juan
Manuel
Munafo
11
Regis1
77
Milos
Deletic
40
Паскуаль
Андрес
10
Luis
Fernandez1
Панетоликос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панетоликос Панетоликос 0:3 ПАОК
Астерас Последние 20 матчей: + = -
Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас
Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Астерас 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига
Панетоликос 0:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Астерас 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 Астерас Суперлига Панетоликос 0:0 Астерас Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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